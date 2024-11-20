Туристка заплатила 8300 долларов за номер в отеле, перепутав символы юаней и корейских вон

Если бы цена была указана в корейских вонах, то стоимость одной ночи составила бы всего 37 долларов США. После многочисленных жалоб Airbnb вернул средства туристке.

Женщина по фамилии Сяо из провинции Цзянсу на востоке Китая при бронировании апартаментов в отеле в Южной Корее перепутала на Airbnb символ китайского юаня с корейской воной. В итоге она заплатила 60 000 юаней (8 300 долларов США) за ночь, пишет South China Morning Post.

Китаянка обратилась за помощью в Интернете, рассказав, что 13 октября она на ночь забронировала апартаменты с обслуживанием на острове Чеджу через платформу аренды жилья. Вернувшись в Китай, Сяо была шокирована, обнаружив, что с ее счета было списано в общей сложности 60 904 юаня.

Согласно сообщению от Airbnb, стоимость одной ночи в отеле была указана в размере 51 944 юаней. Кроме того, Airbnb взимал с нее плату за обслуживание в размере 8000 юаней, налог в размере 800 юаней и плату за уборку в размере 160 юаней.

"Это не высококлассный отель. Я предполагала, что цены указаны в корейских вонах", — объяснила Сяо, поскольку в таком случае стоимость одной ночи составила бы всего 37 долларов США.

Отель за 8 300 долларов

Сяо заподозрила, что владелец недвижимости по ошибке использовал не ту валюту при установлении цены, и связалась с отелем, чтобы запросить возврат. В отеле ответили, что они вернут деньги, если Airbnb одобрит ее запрос.

Первоначально Airbnb отклонил апелляцию Сяо, заявив, что отель не предоставил полный возврат средств. После многочисленных контактов и жалоб на платформу, Airbnb предложил Сяо возврат средств в размере 44 000 юаней, а затем еще 6 700 юаней и в конечном итоге согласился предоставить ей полный возврат средств "в качестве жеста доброй воли".

Сяо была шокирована, увидев, что 60 904 юаня были списаны с ее счета после бронирования обслуживаемых апартаментов на острове Чеджудо в Южной Корее Фото: Facebook/SCMP composite

Правила Airbnb позволяют гостям запрашивать возврат средств до даты, указанной хозяином жилья. Возврат средств после проживания зависит от усмотрения хозяина.

Хозяева на Airbnb могут выбирать из различных правил отмены бронирования: от гибких, допускающих бесплатную отмену бронирования не позднее, чем за 24 часа до заезда, до строгих, которые взимают с гостей 50 процентов от стоимости бронирования, если они не отменяют бронирование в течение 48 часов.

Многие пользователи социальных сетей раскритиковали политику отмены бронирования Airbnb, назвав ее "необоснованной", учитывая частые изменения планов поездок.

Юристы же отмечают, что именно клиенты несут юридическую ответственность за валютные недоразумения. Однако, если продавец неправильно указывает цену, потребители имеют право потребовать расторжения договора.

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