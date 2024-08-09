В США можно арендовать на ночь кукольный домик в натуральную величину (фото)

Забронировать номер в отеле можно за 89 долларов с человека. Именно столько стоила кукла Polly Pocket, впервые появившись в продаже.

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В сервисе аренды жилья AirBnB появилась возможность снять кукольный домик игрушки из 90-х Polly Pocket в натуральную величину. Об этом пишет издание Mirror.

Полли, как хозяйка дома Slumber Party Fun, оставила интерьер именно таким, каким его помнят все девочки еще с 94-го года.

Двухэтажный компактный дом, который заставляет вернуться назад во времени, забит "классической" мебелью, включая диван, холодильник, туалетный столик и знаменитый гардероб Полли с серебряными сапогами на каблуках и розовыми куртками, что надеваются прямо поверх одежды.

Здесь также есть стол для пикника, заваленный подвесками и бусинами, из которых можно сделать собственные украшения.

Также в доме имеются выдвижные диваны, видеомагнитофон, а дом полон конфет из 90-х.

Ночевать же придется в палатке со спальными мешками.

Расположен 13-метровый отель в городке Литтлтон, штат Массачусетс, США.

Забронировать номер для четырех гостей можно по цене 89 долларов с человека — дань уважения появлению Полли на прилавках в 1989 году.

Напомним, что мужчина потратил полгода на превращение старой лодки в уютный дом на воде. Внутри жилого помещения теперь есть шикарная гостиная, кухня, ванная и спальня.

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