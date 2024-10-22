Южная Корея имеет более 3 млн "лишних" 105-мм снарядов: попадут ли они в Украину

Такой арсенал боеприпасов был накоплен Южной Кореей благодаря поставкам со стороны США во время Холодной войны. Но он стал избыточным, так как южнокорейские артсистемы K105 HT выводятся в резерв.

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В ответ на появление северокорейских войск на стороне России, Южная Корея активно обсуждает возможные меры поддержки Украины, в том числе передачу вооружений для оборонительных и наступательных операций. Об этом 22 октября сообщило информационное агентство Yonhap News.

В материале приводят слова советника по национальной безопасности Ким Тэ Хе, который предупредил, что если незаконное военное сотрудничество между КНДР и Россией продолжится, то Юг не останется в стороне, а рассмотрит "сценарий отправки оружия для обороны и нападения".

Избыточный запас

В связи с этим обозреватели Defense Express обратили внимание на любопытную деталь. Дело в том, что Южная Корея имеет в запасе 3,4 миллиона условно "лишних" снарядов калибра 105-мм, переданных США в рамках программы WRSA-K еще в годы Холодной войны.

Так как Сеул на нужды своих вооруженных сил в свое время получил от американцев несколько сотен тысяч 155-мм боеприпасов, большую часть снарядов калибра 105-мм можно считать избыточной.

"Особенность ситуации у южной корейцев сейчас заключается в том, что у них из 105-мм артиллерии есть только мобильные артсистемы K105 HT, которые по сути являются импровизированными САУ на шасси грузовиков", — отмечают эксперты, добавив при этом, что эта техника постепенно будет выводиться в резерв.

Таким образом этот сценарий, который впервые был озвучен в марте 2024 года, открывает возможность для передачи боеприпасов Украине, особенно учитывая, что ВСУ уже получили более 100 гаубиц калибра 105 мм от западных стран. Поэтому 105-мм снаряды крайне востребованными в текущем конфликте, и их передача могла бы существенно усилить артиллерийские возможности Украины.

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