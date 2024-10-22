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Военный Фокус Российско-украинская война

Южная Корея имеет более 3 млн "лишних" 105-мм снарядов: попадут ли они в Украину

Южнокорейская САУ K105 HT
Фото: Pinterest | Южнокорейская САУ K105 HT (иллюстративное фото)

Такой арсенал боеприпасов был накоплен Южной Кореей благодаря поставкам со стороны США во время Холодной войны. Но он стал избыточным, так как южнокорейские артсистемы K105 HT выводятся в резерв.

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В ответ на появление северокорейских войск на стороне России, Южная Корея активно обсуждает возможные меры поддержки Украины, в том числе передачу вооружений для оборонительных и наступательных операций. Об этом 22 октября сообщило информационное агентство Yonhap News.

В материале приводят слова советника по национальной безопасности Ким Тэ Хе, который предупредил, что если незаконное военное сотрудничество между КНДР и Россией продолжится, то Юг не останется в стороне, а рассмотрит "сценарий отправки оружия для обороны и нападения".

Избыточный запас

В связи с этим обозреватели Defense Express обратили внимание на любопытную деталь. Дело в том, что Южная Корея имеет в запасе 3,4 миллиона условно "лишних" снарядов калибра 105-мм, переданных США в рамках программы WRSA-K еще в годы Холодной войны.

Так как Сеул на нужды своих вооруженных сил в свое время получил от американцев несколько сотен тысяч 155-мм боеприпасов, большую часть снарядов калибра 105-мм можно считать избыточной.

"Особенность ситуации у южной корейцев сейчас заключается в том, что у них из 105-мм артиллерии есть только мобильные артсистемы K105 HT, которые по сути являются импровизированными САУ на шасси грузовиков", — отмечают эксперты, добавив при этом, что эта техника постепенно будет выводиться в резерв.

Таким образом этот сценарий, который впервые был озвучен в марте 2024 года, открывает возможность для передачи боеприпасов Украине, особенно учитывая, что ВСУ уже получили более 100 гаубиц калибра 105 мм от западных стран. Поэтому 105-мм снаряды крайне востребованными в текущем конфликте, и их передача могла бы существенно усилить артиллерийские возможности Украины.

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Ранее сообщалось, что Минобороны Украины намерено решить вопрос с бракованными артиллерийскими снарядами. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, вводится правовой механизм переработки опасных и непригодных боеприпасов непосредственно в местах проведения работ по разминированию.