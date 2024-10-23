Было один к восьми, стало один к двум: соотношение выстрелов у ВСУ улучшилось (видео)

По словам замминистра обороны Ивана Гаврилюка, ситуация с боеприпасами у украинских бойцов улучшилась благодаря налаженному снабжению из трех источников. Это также обусловлено применением ВСУ артиллерии западных образцов.

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Первый заместитель Министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, 23 октября сообщил об улучшении соотношения выстрелов между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и российскими войсками. По его словам, изменения стали возможны благодаря лучшему обеспечению украинских сил боеприпасами, а также эффективным ударам по складам боеприпасов противника.

Генерал Иван Гаврилюк о снабжении фронта боеприпасами (смотреть с 00:20)

Военачальник отметил, что снабжение украинских сил осуществляется из трех основных источников:

внутреннее производство вооружений и боеприпасов;

импорт вооружений, которые не производятся в Украине или выпускаются в недостаточном количестве;

военная помощь от международных партнеров, предоставляющая широкий спектр боеприпасов и вооружений.

Гаврилюк подчеркнул, что в начале 2024 года соотношение артиллерийских выстрелов было крайне неблагоприятным для ВСУ и составляло 1 к 7 или даже 1 к 8 в пользу российской стороны.

Однако к лету этот показатель улучшился до 1 к 3, а на сегодняшний день он составляет уже 1 к 2. Это значительное улучшение позволяет ВСУ более эффективно использовать артиллерийские боеприпасы и наносить удары по вражеским позициям.

Вместе с тем замминистра отметил, что у противника пока нет ограничений в использовании боеприпасов для артиллерийских систем.

"Россияне фактически не имеют ограничений в использовании артиллерийских боеприпасов. Они тратят колоссальное количество снарядов, танков, солдат. Однако важную роль играет не только количественное соотношение боеприпасов, в частности артснарядов", — сказал генерал.

По словам Гаврилюка, улучшение ситуации еще обусловлено тем, что украинские силы используют более высокоточную артиллерию западных образцов, что позволяет тратить меньше боезарядов по отношению к неприятелю.

"Западные системы более меткие, дальнобойные. За счет этого мы уничтожаем цели, тратя меньше снарядов", — подытожил представитель Минобороны.

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Напомним, в ночь на 10 октября украинские силы нанесли удар по аэродрому "Ханская" в Адыгее. В результате противник потерял четыре ракеты, 15 авиабомб и 41 авиационных бомб с УМПК.