"Миражи" на службе Украины: какие задачи будут решать переданные Францией истребители

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Немного за французские "Миражи"

По определенным сообщениям в открытом доступе, которые появились недавно, Украина, благодаря договоренностям между Президентами Франции и Украины, сможет уже до конца января нынешнего года сформировать первую эскадрилью в составе своих Воздушных Сил, вооруженную многоцелевыми французскими истребителями Mirage 2000-5F и начать процесс доведения этого авиационного подразделения до необходимого уровня боеготовности (способности выполнять боевые задачи полного предполагаемого для этого типа боевого самолета спектра). По разным оценкам и сообщениям, речь может идти о 6 или 8 машинах.

Насколько я понимаю, эти самолеты будут передаваться Украине из состава ВВС Французской республики, ведь они постепенно заменяются более современными Rafale F3-R.

Я сейчас не буду вдаваться в детали относительно их тактико-технических характеристик (ТТХ) в той модификации, которая поступит на вооружение авиации наших ВС. Об этом уже написали соответствующие специалисты и эксперты, но обращу ваше внимание, уважаемые читатели, в этом смысле, на одну особенность этих самолетов, которые должны сделать их важной составляющей наших ВС по расширению их боевых возможностей.

Да, я имею в виду их способность наносить удары по наземным целям. В первую очередь, теми самыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG, определенный опыт применения которых наши ВС уже имеют.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что ударные способности этого самолета (который относят к категории 4+) не ограничиваются лишь возможностью применения в режиме "полного цикла" штатных для этого носителя франко-британских "теней\скальпелей".

Кроме ударов "штатными" малозаметными крылатыми ракетами, которые, собственно, были разработаны, в том числе, и для этого самолета, они могут наносить достаточно эффективные удары и другим вооружением класса "воздух — поверхность". Причем, что очень важно в условиях достаточно разветвленной и эшелонированной ПВО противника, дальнобойными.

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"Мираж" или иллюзия: сколько истребителей Франция отправит Украине

Например, по системам ПВО противника противорадиолокационными ракетами (ПРР) типа AS37 Armat (дальность действия которых составляет существенные 110-120 км), управляемыми (планирующими) авиабомбами (AASM Hammer), о поставках в течение всего прошлого 2024-го года таких боеприпасов в количестве 600 штук в свое время сообщал Министр обороны (вооруженных сил) Франции Себастьян Лекорню, или противокорабельными ракетами (ПКР) типа Exocet (имеет полубронебойную боевую часть со 165 кг взрывчатки), как, собственно, по кораблям противника, так и по радиоконтрастным наземным целям...

То есть, роль и место этого самолета в наших ВС, это — скорее ударный самолет, чем собственно истребитель.

Хотя вполне возможно и использование его для ПВО (особенно по перехвату крылатых ракет и ударных БПЛА противника дальнего действия) из-за одного свойства этого "Миража" — его бортовая РЛС очень четко и качественно обнаруживает маловысотные воздушные цели на фоне земли.

Не секрет ни для нас, ни для противника тот факт, что парк наших ударных самолетов (Су-25 — штурмовик и Су-24 — фронтовой бомбардировщик), очевидно — небольшой и имеет достаточно критический "налет" по ресурсу, как планера, так и бортового оборудования (оно и не удивительно, возраст этих машин, произведенных еще во времена "советчины", мягко говоря — почтенный). Более того, не все они по разным причинам, находятся в боеспособном состоянии.

Поэтому поступление французских "Миражей" с достаточно весомыми ударными возможностями, пусть даже "бывших в употреблении", думаю, в этом отношении немного исправит ситуацию к лучшему...

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