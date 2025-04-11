Проблемная разработка: Трамп поспешил с новейшим истребителем F-47, — экс-министр ВВС

21 марта 2025 года президент Дональд Трамп объявил о заключении контракта с компанией Boeing на разработку новейшего пилотируемого истребителя шестого поколения F-47 в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Это решение стало одной из ключевых инициатив новой оборонной политики Белого дома. Однако бывший министр ВВС США Фрэнк Кендалл раскритиковал поспешность в выборе нового боевого самолета.

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Материал был опубликован 10 апреля на страницах Defense News.

Программа NGAD стартовала еще в 2015 году как Инициатива по аэрокосмическим инновациям (AII), в рамках которой разрабатывались экспериментальные прототипы X-planes для тестирования прорывных технологий. Эти наработки стали технологической основой для конструкций, участвовавших в конкурсе на будущий F-47.

Кендалл отмечает, что что ВВС выбрали развитие истребителя для миссий Penetrating Counter Air (PCA) — операций по преодолению глубокой, эшелонированной ПВО вероятного противника. Однако высокая стоимость проекта в десятки миллиардов долларов на разработку и сотни миллионов за один самолет делает программу уязвимой с точки зрения объема закупок и целесообразности.

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Экс-министр подчеркивает, что ВВС уже сталкивались с подобной ситуацией с F-22, которых в строю менее 200 единиц. Высокая стоимость и ограниченные партии делают такие самолеты "слишком ценными для потерь". Кроме того, в условиях будущих конфликтов с участием ядерных держав гораздо актуальнее может оказаться оборонительный сценарий (Defensive Counter Air, DCA) с использованием многоцелевых платформ или интеграцией с беспилотными системами.

Более того, F-47 хоть и способен управлять беспилотниками, не оптимизирован для этого изначально. Кендалл считает, что ключевые инвестиции будущего — это системы противокосмической обороны и защита авиабаз в Тихоокеанском регионе, находящихся под постоянной угрозой со стороны Китая. Без масштабного укрепления этих направлений новые истребители попросту не смогут безопасно взлететь.

"У Китая также есть постоянно расширяющийся арсенал сложного оружия, готового нанести удар по нашим авиабазам в Тихом океане. Эти базы ограничены по количеству, плохо защищены, и каждая из них под угрозой атак буквально сотнями ракет всех типов", — подчеркнул Кендалл.

Бывший министр также напомнил, что при формировании бюджета ВВС США еще в 2024 году NGAD не получила финансирования — проект посчитали слишком дорогим. В связи с этим Кендалл призывает Конгресс потребовать у администрации Трампа обоснование: что изменилось и как F-47 вписывается в долгосрочную стратегию национальной обороны?

Напомним, президент США Дональд Трамп озвучил некоторые характеристики, которые будет иметь новейший F-47. По его мнению, у самолета будут "атрибуты", которых до сих пор не было ни у одного истребителя.