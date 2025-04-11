Проблемна розробка: Трамп поспішив із новітнім винищувачем F-47, — ексміністр ВПС

21 березня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про укладення контракту з компанією Boeing на розробку новітнього пілотованого винищувача шостого покоління F-47 у межах програми Next Generation Air Dominance (NGAD). Це рішення стало однією з ключових ініціатив нової оборонної політики Білого дому. Однак колишній міністр ВПС США Френк Кендалл розкритикував поспішність у виборі нового бойового літака.

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Матеріал було опубліковано 10 квітня на сторінках Defense News.

Програма NGAD стартувала ще 2015 року як Ініціатива з аерокосмічних інновацій (AII), у рамках якої розробляли експериментальні прототипи X-planes для тестування проривних технологій. Ці напрацювання стали технологічною основою для конструкцій, які брали участь у конкурсі на майбутній F-47.

Кендалл зазначає, що ВПС обрали розвиток винищувача для місій Penetrating Counter Air (PCA) — операцій з подолання глибокої, ешелонованої ППО ймовірного противника. Однак висока вартість проєкту в десятки мільярдів доларів на розробку і сотні мільйонів за один літак робить програму вразливою з погляду обсягу закупівель і доцільності.

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Ексміністр наголошує, що ВПС уже стикалися з такою ситуацією з F-22, яких у строю менш як 200 одиниць. Висока вартість і обмежені партії роблять такі літаки "занадто цінними для втрат". Крім того, в умовах майбутніх конфліктів за участю ядерних держав набагато актуальнішим може виявитися оборонний сценарій (Defensive Counter Air, DCA) з використанням багатоцільових платформ або інтеграцією з безпілотними системами.

Ба більше, F-47 хоч і здатний керувати безпілотниками, не оптимізований для цього від початку. Кендалл вважає, що ключові інвестиції майбутнього — це системи протикосмічної оборони та захист авіабаз у Тихоокеанському регіоні, що перебувають під постійною загрозою з боку Китаю. Без масштабного зміцнення цих напрямків нові винищувачі просто не зможуть безпечно злетіти.

"У Китаю також є арсенал складної зброї, що постійно розширюється і готовий завдати удару по наших авіабазах у Тихому океані. Ці бази обмежені за кількістю, погано захищені, і кожна з них під загрозою атак буквально сотнями ракет усіх типів", — підкреслив Кендалл.

Колишній міністр також нагадав, що під час формування бюджету ВПС США ще 2024 року NGAD не отримала фінансування — проєкт визнали занадто дорогим. У зв'язку з цим Кендалл закликає Конгрес вимагати в адміністрації Трампа обґрунтування: що змінилося і як F-47 вписується в довгострокову стратегію національної оборони?

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп озвучив деякі характеристики, які матиме новітній F-47. На його думку, літак матиме "атрибути", яких досі не було в жодного винищувача.