США будують винищувач шостого покоління F-47: що про нього відомо (відео)

Новітній винищувач шостого покоління F-47 п'ять років проходив таємні випробування, заявив Дональд Трамп. Глава Білого дому запевнив, що за літаком стоїть черга покупців.

Related video

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що Міністерство оборони незабаром отримає винищувач шостого покоління F-47. Очікується, що за його допомогою американці спробують стримати активність Китаю. Про це Трамп заявив 21 березня, поруч з ним стояв глава Пентагону Піт Гегсет. Трансляція виступу американського президента відбулась в акаунті X Білого дому.

Трамп повідомив американців про причину зібрання, яке він анонсував напередодні. Президент США пояснив, що має "хвилюючу причину" — створення новітнього американського винищувача. З його слів, розробкою займаються Військово-повітряні сили, а він також керуватиме процесом.

"Я радий оголосити, що за моїм керівництвом ВПС Сполучених Штатів створюють перший у світі винищувач шостого покоління. Номер шостий, шосте покоління. Ніщо у світі не наближається до цього, і він буде відомий як F-47, назву вибрав генерал. І це гарне число. F-47", — сказав 47-й президент США.

Винищувач F-47 — що відомо

Глава Білого дому озвучив деякі характеристики, які матиме новітній F-47. На його думку, у літака будуть "атрибути", яких досі не було у жодного винищувача.

"Це те, чого ніхто раніше не бачив з точки зору всіх атрибутів винищувача. Ніколи не було нічого навіть близького до цього — від швидкості до маневреності, до можливого корисного навантаження", — сказав Трамп.

Також політик пояснив, яка компанія займатиметься випуском винищувача шостого покоління — у відборі виграла компанія Boeing. Крім того, з'ясувалось, що літак вже пройшов випробування і досліджувався протягом п'яти років.

"Експериментальна версія літака таємно літала майже 5 років, і ми впевнені, що вона значно перевершує можливості будь-якої іншої країни", — заявив президент, натякнувши, що союзники вже завалили виробника заявками на новий літак.

Під час пресконференції показали зображення з силуетом винищувача: ймовірно, це може бути проєкт F-47. Видання The Aviationist додало, що можлива вартість розробки — 20 млн дол. і що літак був готовий ще у 2024 році, але військове командування вирішило притримати інформацію для нового глави держави. Згодом на сторінці X ВПС США з'явилось відео з цим же силуетом: військові анонсували новий винищувач.

Після заяви Дональда Трампа компанія Lockheed Martin, яка випустила винищувачі п'ятого покоління F-22 Raptor та F-35, втратила 6% вартості акцій. Водночас акції компанії Boeing зросли на майже 4%, свідчать котування Нью-йоркської біржі.

Зазначимо, 19 березня США прокоментували побоювання союзників, які запитували, чи є таємна кнопка для вимикання винищувачів F-35, придбані в американців. Побоювання з'явились після інциденту з літаками F-16, які отримала Україна. Після того, як Дональд Трамп почав "мотивувати" українців до миру з РФ, Пентагон вимкнув певні системи винищувачів, писали медіа.

Нагадуємо, у березні 2025 року глава Білого дому наказав Міноборони США підготувати військові частини, які боронитимуть інтереси американців на Панамському каналі.