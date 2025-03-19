Червона кнопка F-35: США заспокоїли партнерів і спростували наявність "вимикача" у винищувачах

Водночас фахівці зазначають, що якщо США обмежать технічне обслуговування і програмні оновлення винищувачів, їхня експлуатація стане вкрай складною.

Related video

На тлі чуток про те, що американські винищувачі F-35 можуть дистанційно бути "вимкнені" американцями в разі потреби, Пентагону довелося заспокоювати своїх партнерів. У міністерстві офіційно заявили, що літаки не мають спеціального пристрою, який дозволив би США дистанційно вимикати машини. Про це 18 березня повідомило видання Breaking Defense.

Ситуація ледь не стала скандальною після того, як у Bild з'явилася інформація про те, що закуплені Німеччиною за 8,3 млрд євро винищувачі F-35 можуть опинитися під контролем США, які за потреби можуть бути дистанційно заблоковані за допомогою якоїсь "червоної кнопки" (Kill Switch).

При цьому представник німецького оборонного концерну Hensoldt Йоахім Шранцхофер заявив, що така можливість на F-35 — "це більше, ніж просто чутки". Очевидно, справа почала набувати серйозного обороту, оскільки президент Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер висловив думку, що Німеччина повинна переглянути контракт на закупівлю F-35, якщо "червона кнопка" реально існує.

F-35A Lightning II, перевірка перед вильотами Фото: ВПС США

Як зазначили в Breaking Defense, причиною побоювань стали нещодавні дії США щодо України. Вашингтон дистанційно відключив на поставлених ЗСУ РСЗВ HIMARS можливість виявлення і захоплення цілі, обмеживши їхні бойові функції. Цей крок викликав тривогу в Європі: якщо союзники не можуть повністю контролювати куплену у США зброю, значить, будь-якої миті її можна відключити за рішенням Вашингтона.

Тим часом попри запевнення, що F-35 неможливо відключити дистанційно, експерти зазначають, що США можуть обмежити експлуатацію літаків, припинивши постачання запчастин, оновлення програмного забезпечення та доступ до логістичних систем.

Важливо

Літак п'ятого покоління. Програма F-35 компанії Lockheed Martin зрушила з мертвої точки?

Тому реальність така, що спеціальний аварійний вимикач не потрібен для того, щоб американські F-35 стали фактично марними. Припинення технічного обслуговування та програмних оновлень призведе до деградації парку винищувачів нехай і не миттєво, але досить швидко, про що заявила директорка оборонної програми Центру нової американської безпеки Стейсі Петтіджон.

"Без цих оновлень літаки зможуть літати, але будуть більш уразливі для ворожих ППО. Крім того, без американських ремонтників і запчастин їхня експлуатація стане вкрай складною", — пояснила вона.

Раніше повідомлялося, що Бельгія щонайменше на рік відкладає передачу Україні перших винищувачів F-16. Причиною цьому послужила затримка з поставками зі США літаків F-35.