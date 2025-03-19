Красная кнопка F-35: США успокоили партнеров и опровергли наличие "выключателя" в истребителях

Вместе с тем специалисты отмечают, что если США ограничат техническое обслуживание и программные обновления истребителей, их эксплуатация станет крайне сложной.

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На фоне слухов о том, что американские истребители F-35 могут дистанционно быть "выключены" американцами в случае необходимости, Пентагону пришлось успокаивать своих партнеров. В министерстве официально заявили, что самолеты не имеют специального устройства, которое позволило бы США дистанционно отключать машины. Об этом 18 марта сообщило издание Breaking Defense.

Ситуация чуть не стала скандальной после того, как в Bild появилась информация о том, что закупленные Германией за 8,3 млрд евро истребители F-35 могут оказаться под контролем США, которые в случае необходимости могут быть дистанционно заблокированы с помощью некой "красной кнопки" (Kill Switch).

При этом представитель немецкого оборонного концерна Hensoldt Йоахим Шранцхофер заявил, что такая возможность на F-35 — "это больше, чем просто слух". Очевидно, дело начало приобретать серьезный оборот, поскольку президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказал мнение, что Германия должна пересмотреть контракт на закупку F-35, если "красная кнопка" реально существует.

F-35A Lightning II, проверка перед вылетами Фото: ВВС США

Как отметили в Breaking Defense, причиной опасений стали недавние действия США по отношению к Украине. Вашингтон дистанционно отключил на поставленных ВСУ РСЗО HIMARS возможность обнаружения и захвата цели, ограничив их боевые функции. Этот шаг вызвал тревогу в Европе: если союзники не могут полностью контролировать купленное у США оружие, значит, в любой момент оно может быть отключено по решению Вашингтона.

Между тем несмотря на заверения, что F-35 невозможно отключить дистанционно, эксперты отмечают, что США могут ограничить эксплуатацию самолетов, прекратив поставки запчастей, обновления программного обеспечения и доступ к логистическим системам.

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Поэтому реальность такова, что специальный аварийный выключатель не нужен для того, чтобы американские F-35 стали фактически бесполезными. Прекращение технического обслуживания и программных обновлений приведет к деградации парка истребителей пусть и не мгновенно, но достаточно быстро, о чем заявила директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.

"Без этих обновлений самолеты смогут летать, но будут более уязвимы для вражеских ПВО. Кроме того, без американских ремонтников и запчастей их эксплуатация станет крайне сложной", — пояснила она.

Ранее сообщалось, что Бельгия как минимум на год откладывает передачу Украине первых истребителей F-16. Причиной этому послужила задержка с поставками из США самолетов F-35.