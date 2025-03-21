США строят истребитель шестого поколения F-47: что о нем известно (видео)

Новейший истребитель шестого поколения F-47 пять лет проходил тайные испытания, заявил Дональд Трамп. Глава Белого дома заверил, что за самолетом стоит очередь покупателей.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Министерство обороны вскоре получит истребитель шестого поколения F-47. Ожидается, что с его помощью американцы попытаются сдержать активность Китая. Об этом Трамп заявил 21 марта, рядом с ним стоял глава Пентагона Пит Хэгсет. Трансляция выступления американского президента состоялась в аккаунте X Белого дома.

Трамп сообщил американцам о причине собрания, которое он анонсировал накануне. Президент США объяснил, что имеет "волнующую причину" — создание новейшего американского истребителя. По его словам, разработкой занимаются Военно-воздушные силы, а он также будет руководить процессом.

"Я рад объявить, что под моим руководством ВВС Соединенных Штатов создают первый в мире истребитель шестого поколения. Номер шестой, шестое поколение. Ничто в мире не приближается к этому, и он будет известен как F-47, название выбрал генерал. И это хорошее число. F-47", — сказал 47-й президент США.

Истребитель F-47 — что известно

Глава Белого дома озвучил некоторые характеристики, которые будет иметь новейший F-47. По его мнению, у самолета будут "атрибуты", которых до сих пор не было ни у одного истребителя.

"Это то, чего никто раньше не видел с точки зрения всех атрибутов истребителя. Никогда не было ничего даже близкого к этому — от скорости до маневренности, до возможной полезной нагрузки", — сказал Трамп.

Также политик объяснил, какая компания будет выпускать истребители шестого поколения — в отборе выиграла компания Boeing. Кроме того, выяснилось, что самолет уже прошел испытания и исследовался в течение пяти лет.

"Экспериментальная версия самолета тайно летала почти 5 лет, и мы уверены, что она значительно превосходит возможности любой другой страны", — заявил президент, намекнув, что союзники уже завалили производителя заявками на новый самолет.

Во время пресс-конференции показали изображение с силуэтом истребителя: вероятно, это может быть проект F-47. Издание The Aviationist добавило, что возможная стоимость разработки — 20 млн долл. и что самолет был готов еще в 2024 году, но военное командование решило придержать информацию для нового главы государства. На странице X ВВС США появилось видео с этим же силуэтом: военные анонсировали новый истребитель.

После заявления Дональда Трампа компания Lockheed Martin, которая выпустила истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35, потеряла 6% стоимости акций. В то же время акции компании Boeing выросли почти на 4%, свидетельствуют котировки Нью-йоркской биржи.

Отметим, 19 марта США прокомментировали опасения союзников, которые спрашивали, есть ли тайная кнопка для выключения истребителей F-35, купленных у американцев. Опасения появились после инцидента с самолетами F-16, которые получила Украина. После того, как Дональд Трамп начал "мотивировать" украинцев к миру с РФ, Пентагон выключил определенные системы истребителей, писали медиа.

Напоминаем, в марте 2025 года глава Белого дома приказал Минобороны США подготовить военные части, которые будут защищать интересы американцев на Панамском канале.