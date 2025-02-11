Медленнее танка: как продвигается создание истребителя шестого поколения FCAS для Европы

Разработка истребителя нового поколения не может сдвинуться с мертвой точки. В то время как работы по совместной танковой программе MGCS успешно продолжаются.

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Совместная франко-германо-испанская программа Future Combat Air System (FCAS) по разработке опционально управляемого истребителя шестого поколения, похоже, зашла в тупик: компаниям-подрядчикам придется пересмотреть масштабы проекта.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о работах в рамках программы по созданию самолета нового поколения.

Испания недавно провела испытания беспилотной авиационной системы (UAS), которая будет использоваться в качестве "верного ведомого" для нового истребителя, а страна-член НАТО Турция также выразила желание присоединиться к проекту. Тем не менее, Париж и Берлин как руководители инициативы FCAS сталкиваются со все новыми препятствиями.

В действительности FCAS могла объединиться с британско-итальянско-японской программой Global Combat Air Programme (GCAP), которая в значительной степени дублирует функции FCAS. В январе генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил, что программы должны быть по меньшей мере согласованы между собой, чтобы избежать дублирования технологий и компонентов.

"Есть много возможностей связать эти программы друг с другом, чтобы не тратить деньги дважды, – сказал Фори в интервью газете The Telegraph. – Если мы хотим добиться максимальной эффективности с минимальными затратами на исследования и разработки и нарастить объемы производства, чтобы снизить затраты, необходимы общие усилия стран с одинаковыми возможностями".

Модель самолета по проекту Future Combat Air System Фото: Бундесвер

Прогресс программы MGCS

Пока FCAS не может сдвинуться с мертвой точки, работа над другой совместной программой продвигается вполне успешно. В прошлом месяце руководители KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales подписали акционерное соглашение о работе над франко-германской программой Main Ground Combat System (MGCS), предусматривающей разработку системы, которая к 2040 году заменит основные боевые танки (ОБТ) Leopard 2 и Leclerc.

MGCS чем-то напоминает российскую "Армату", которая была одновременно танком, бронированной боевой машиной пехоты (БМП) и самоходной артиллерийской установкой. Хотя Кремль превозносит систему "Армата" (от латинского слова "оружие" и греческого "колесница") как одну из самых передовых в мире, в конечном итоге она оказалась настолько дорогостоящей, что Россия не смогла позволить себе построить сколько-нибудь существенное количество таких машин.

Германия и Франция хотели бы разделить расходы, и вскоре у них может появиться третий партнер, поскольку Бельгия также выразила заинтересованность в участии в проекте. Однако в отличие от Берлина и Парижа, Антверпен не сможет заменить свои танки на MGCS, поскольку Бельгия сняла с вооружения свой последний боевой танк Leopard 1 более десяти лет назад, в 2014 году, в рамках мер по сокращению расходов. По данным Army Recognition, Бельгия приобрела 334 Leopard 1 в конце 1960-х – начале 1970-х годов.

Cемейство европейских танков нового поколения MGCS Фото: ESD

После окончания Холодной войны и распада Советского Союза Бельгия начала сокращать свои танковые войска.

Теперь, когда Антверпен, следуя примеру других членов НАТО, увеличивает расходы на оборону, он стремится восстановить танковый арсенал. Присоединение к программе MCAS позволит Бельгии ускорить этот процесс, но есть и другие причины.

Во-первых, Бельгия занимает стратегически важное положение между Германией и Францией, что стало катастрофой во время обеих мировых войн, и поддерживает тесные военные связи с обеими странами. Кроме того, она уже сотрудничает с Парижем в рамках другого проекта по созданию военного оборудования.

"Страна присоединилась к французской программе Scorpion в 2017 году, заказав 60 разведывательных машин EBRC Jaguar и 382 бронетранспортера VBMR Griffon. Бельгия также заказала 19 самоходных гаубиц CAESAR II, поставки которых ожидаются в период с 2026 по 2030 год", – добавляет Army Recognition.

Новое поколение бронетехники

Сегодня танк Leopard 2 немецкого производства широко распространен в НАТО. Только за последние шесть месяцев Литва и Нидерланды заявили о планах приобрести эту систему.

Такое решение можно считать подтверждением того, что рано или поздно MGCS заменит "Леопардов" в качестве основной системы для альянса НАТО.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].