Гром среди ясного неба: что мы знаем и чего не знаем о новом истребителе F-47

Когда F-47 поступит на вооружение (точную дату пока что не объявили), он станет новым ключевым фактором в воздушной войне США.

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О продолжении разработки этого истребителя, которая откладывалась с июля, было неожиданно объявлено 21 марта. Главным подрядчиком выступит компания Boeing.

По сравнению с предыдущими истребителями он будет обладать гораздо большей дальностью полета как на сверхзвуковой, так и на дозвуковой скорости. Но это даже не истребитель в общепринятом понимании. Самолет станет более скрытным и увеличится в размерах, пожертвовав маневренностью в догфайтах ради дальности полета. Его проектируют для работы в составе целого семейства систем, многие из которых будут беспилотными. Об этом говорится в статье журналиста Билла Свитмэна, которую перевел Фокус.

Дальность и скорость – это оборонительные характеристики, позволяющие размещать самолет вдали от китайских авиационных и ракетных баз и держать заправщики на большем расстоянии от перехватчиков: ВВС отказались от попыток создать более живучий заправщик. Но дальность и скорость – это также наступательные характеристики: хотя ни один самолет не может находиться в двух местах одновременно, быстрые и дальнобойные самолеты могут покрывать большую территорию и поддерживать высокую частоту вылетов.

F-47 является центральным элементом программы ВВС США "Воздушное господство следующего поколения" (NGAD). Предлагаемый проект истребителя под названием F-47 также называется NGAD.

Визуализация истребителя NGAD Фото: darpa

Бывший министр ВВС США Фрэнк Кендалл охарактеризовал проект NGAD как крупный и дорогостоящий, и F-47 сохранит эти качества. Хотя Кендалл и начальник штаба ВВС США генерал Дэйв Олвин в прошлом году выдвигали идею удешевленного NGAD, она так и не дошла до стадии внесения поправок в изначальный запрос от 2023 года.

F-22 и F-35 – это классические примеры стелс-дизайна "бабочка". Их кили лучше отражают радары в боковой проекции, чем спереди или сзади. (В графическом представлении они напоминают галстук-бабочку). Распространенная проблема в западной части Тихого океана – многочисленные китайские воздушные радары дальнего действия и эсминцы, из-за которых практически невозможно избежать засветки со всех сторон.

Расширение возможностей скорости и маневренности бесхвостого самолета наверняка было в центре внимания засекреченной демонстрационной программы Aerospace Innovation Initiative (AII), которая привела к созданию прототипов AII-X компаний Boeing и Lockheed Martin. (AII осуществлялась Управлением аэрокосмических проектов, специально созданным в рамках Агентства перспективных оборонных исследований).

ВВС США планируют программу создания истребителей-беспилотников, Collaborative Combat Aircraft (CCA), как неотъемлемую часть NGAD: в команде с каждым F-47 будут находиться два или более беспилотных самолета. В настоящее время самолеты CCA первого поколения Increment 1 (General Atomics YFQ-42 и Anduril YFQ-44) рассматриваются в качестве носителей ракет класса "воздух-воздух", дополняя возможности F-47 по вооружению и стрельбе с близкого расстояния; самолет второго поколения Increment 2 будет предназначен для поражения наземных излучателей, что сделает его эдаким беспилотным "диким лаской" – так традиционно называются самолеты, предназначенные для борьбы с ПВО. Как сообщалось ранее, имитационные испытания показывают, что пилоты вполне могут управлять более чем двумя CCA.

Генерал-лейтенант ВВС США Алекс Гринкевич (Alex 'Grinch' Grynkewich) в 2015 и 2016 годах возглавлял исследование Air Superiority 2030, в ходе которого NGAD был назван проникающим самолетом противовоздушной обороны (Penetrating Counter-Air). Он рассказал о причинах появления самолета Penetrating Counter Air (то, что стало F-47) в эссе, опубликованном в 2017 году – к тому времени AII проводилась уже два года.

Команда Гринкевича начала работу с ряда предложений, включая использование оружия дальнего действия и так называемую концепцию "Gen6" с характеристиками истребителя, похожего на F-22. Все это оказалось слишком дорого. Проникающий самолет противовоздушной обороны, как писал Гринкевич, не был похож ни на "Gen6", ни на "истребитель", который подразумевает "ближнемагистральный, высокоманевренный, сверхзвуковой, пилотируемый самолет, обычно вооруженный ограниченным количеством ракет и пушкой".

О размерах F-47 мы кое-что знаем из открытых источников, где обсуждаются его двигатели. В презентации 2018 года есть слайд с описанием целей программы ВВС США по двигателям с изменяемым циклом, и в нем четко разграничиваются двигатели класса тяги 200 кН (General Electric XA100 и Pratt & Whitney XA101), предназначенные для F-35, меньшие двигатели "масштабированного ядра" для F-47, известные сейчас как GE XA102 и P&W XA103, – и производные для модернизации F-15 и F-16.

Это означает, что максимальная тяга двигателя F-47 составит около 160 кН. Учитывая требования меньшей маневренности и большей дальности, это указывает на то, что самолет будет иметь массу в 45 тонн (как у F-111, что порадует некоторых австралийских читателей). Но важность адаптивного двигателя в том, что он позволяет самолету минимизировать использование форсажа на сверхзвуковом круизе даже при ускорении и при этом оставаться эффективным в дозвуковом полете.

Полчища самопровозглашенных Р. В. Джонсов провели выходные, изучая иллюстрации F-47, опубликованные Пентагоном. Я бы посоветовал сохранять хладнокровие: то, чего мы не знаем о его форме, все равно важнее всего, что мы знаем, не говоря уж о том, что часть известных нам данных окажутся неправдой.

Но некоторые характеристики этого произведения искусства заставляют вспомнить о работе покойного Алана Вичмана, который пришел в McDonnell Douglas из Lockheed Skunk Works в середине 1980-х годов и возглавлял работу компании над стелс-самолетами до своей отставки в 2014 году. Среди его работ были бесхвостый прототип X-36 и самолет Bird Of Prey, демонстрировавший оптическую и радарную скрытность. В его некрологе в 2023 году отмечалось, что "в последнее время" он был советником по стелсу в Управлении скоростных возможностей ВВС США.

Прототип самолета X-36 Фото: Википедия

Как и во всем, что происходит в Соединенных Штатах в наши дни, F-47 ожидает большая неопределенность. Заявка от Boeing была подана задолго до прихода нового генерального директора Келли Ортберга, и у компании есть болезненная история низких ставок и плохой работы. Требования могут быть вполне обоснованными, а технологии – очень хорошими, но F-47 – это еще одно бремя для бюджета ВВС, и к тому времени, когда он поступит на вооружение (не во второй срок Трампа), он столкнется с проблемами, часть которых будет связана с идеями об F-35X, из Форт-Ворта.

Но давайте вернемся к тому неожиданному заявлению, которое сделал в пятницу президент Дональд Трамп. Оно стало сюрпризом по веским причинам.

Вопреки сложившейся десятилетиями практике, F-47 был одобрен при пустом кабинете Пентагона: кандидатуры председателя Объединенного комитета начальников штабов (CJCS), министра ВВС, заместителей министра по закупкам, а также по исследованиям и проектированию до сих пор ожидают утверждения. Министр обороны, майор пехоты и телеведущий Пит Хегсет был единственным уполномоченным лицом.

Руководство ВВС лично лоббировало Трампа, чтобы получить его одобрение на проект, который Кендалл приостановил в июле. В условиях отсутствия командования CJCS главным советником Хегсета по вопросам обороны является директор по операциям Объединенного комитета начальников штабов, назначенный в мае прошлого года: не кто иной как Гринкевич, автор того самого исследования Air Superiority 2030, которое положило начало NGAD.

Был ли это макиавеллиевский план Кендалла? Задержка с принятием решения по NGAD в прошлом году выглядит как тайный переворот: ВВС увлекли президента секретными технологиями, при этом постоянно рассказывая о новом китайском самолете J-36, чтобы вызвать чувство надвигающейся угрозы, что позволило Трампу представить его как свою собственную идею и назвать его F-47. По удачному стечению обстоятельств скептически настроенный Илон Маск, обычно вездесущий на крупных мероприятиях, был занят на брифинге в Пентагоне.

Об авторе

Билл Свитмэн – ветеран, удостоенный наград журналист и руководитель компании в аэрокосмической отрасли.