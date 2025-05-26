Ужин с Трампом: заплатившие по миллиону поделились впечатлениями (фото)

Президент США устроил эксклюзивный ужин для держателей его криптовалюты. Приглашенным пришлось выложить по миллиону долларов, чтобы попасть за стол в гольф-клубе Трампа. Но они раскритиковали меню и атмосферу.

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Об этом пишет Rolling Stone.

Ужин Дональда Трампа для инвесторов в его криптовалюту очутился в центре скандала

Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту имени себя за несколько дней до своей инаугурации. А три месяца спустя Трамп приказал своей криптокоманде объявить о специальном званом ужине для 220 крупнейших держателей криптовалюты $TRUMP, назвав его "самым эксклюзивным приглашением в мире".

Это временно подняло стоимость токена на 60 процентов, поскольку инвесторы потратили миллионы, чтобы закрепить за собой места за столами в гольф-клубе Дональда Трампа.

Трамп коротко выступил перед собравшимися и улетел на вертолете Фото: Соцсети

Посетители банкета, который прошел в Trump National Golf Club за пределами Вашингтона, округ Колумбия, заплатили в среднем 1 миллион долларов , чтобы попасть в зал, потратив в общей сложности около 400 миллионов долларов. Но в то время как 25 крупнейших китов $TRUMP были удостоены более эксклюзивного приема у президента, остальным пришлось развлекаться самостоятельно.

"Это была худшая еда, которую я когда-либо ел на поле для гольфа Трампа", — рассказал Николас Пинто, влиятельный бизнесмен, вложивший около 300 000 долларов в криптовалюту Трампа. Он сообщил, что на ужине подавали палтуса и филе-миньон, который он назвал "стейком из Walmart".

Ужин, который подавали за миллион долларов Фото: Соцсети

По словам одного из участников, Трамп выступил с краткой речью, в которой перефразировал старые тезисы о криптовалюте, а затем улетел на вертолете, прежде чем ему задали вопросы или попросили о совместном фото.

Выступление Дональда Трампа было коротким Фото: Соцсети

"Еда отстой. Мне не дали никаких напитков, кроме воды и вина Трампа. Я не пью, поэтому пил воду. Мой стакан наполнили только один раз. Трамп был недолго. Он не разговаривал ни с кем из 220 гостей — может быть, с 25 главными", — сказал он.

Но некоторым ужин понравился. Среди них был Джастин Сан, родившийся в Китае предприниматель и криптомиллиардер, против которого Комиссия по ценным бумагам и биржам заморозила гражданский иск о мошенничестве против него и его компаний после того, как он инвестировал 75 миллионов долларов в $WLFI, цифровой токен биржи World Liberty Financial семьи Трампа. Сан утверждает, что является крупнейшим держателем $TRUMP, и, по-видимому, имеет долю стоимостью около 19 миллионов долларов ; он и три других главных спонсора, а также два победителя лотереи получили золотые часы Trump за 100 000 долларов.

Золотые час вручали лучшим инвесторам, но не Трамп лично

Также на ужине присутствовал еще один инвестор-знаменитость, Ламар Одом, бывший игрок НБА и бывший муж телезнаменитости Хлои Кардашьян.

Но у входа собрались протестующие, которые обвиняли Дональда Трампа в коррупции и требовали обнародовать список гостей, который так в открытом доступе и не появился.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отвергла эти обвинения и заявила, что гости "не платили" за доступ к президенту США.

Ливитт настаивала, что Трамп заходит в клуб "в свое личное время".

Гости делали селфи на фоне президента США Фото: Соцсети

Журналисты подсчитали, что с момента дебюта мем-монеты в январе бизнес Трампа заработал более $300 млн на продажах и $43 млн в виде общих сборов. После того, как в прошлом месяце было объявлено об ужине, Трамп и его деловые партнеры заработали более $3 млн только в виде комиссий за транзакции.

Напомним, ранее в мае США официально приняли и оформили подарок от Катара: роскошный самолет, который Трампу подарили во время визита на Ближний Восток.

А в марте Дональд Трамп купил Tesla у миллиардера Илона Маска, устроив целое шоу у стен Белого дома.