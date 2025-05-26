Вечеря з Трампом: ті, хто заплатив по мільйону, поділилися враженнями (фото)

Президент США влаштував ексклюзивну вечерю для власників його криптовалюти. Запрошеним довелося викласти по мільйону доларів, щоб потрапити за стіл у гольф-клубі Трампа. Але вони розкритикували меню й атмосферу.

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Про це пише Rolling Stone.

Вечеря Дональда Трампа для інвесторів у його криптовалюту опинилася в центрі скандалу

Дональд Трамп запустив власну криптовалюту імені себе за кілька днів до своєї інавгурації. А три місяці потому Трамп наказав своїй криптокоманді оголосити про спеціальну звану вечерю для 220 найбільших власників криптовалюти $TRUMP, назвавши її "найексклюзивнішим запрошенням у світі".

Це тимчасово підняло вартість токена на 60 відсотків, оскільки інвестори витратили мільйони, щоб закріпити за собою місця за столами в гольф-клубі Дональда Трампа.

Трамп коротко виступив перед присутніми і полетів на вертольоті Фото: Соцсети

Відвідувачі банкету, який пройшов у Trump National Golf Club за межами Вашингтона, округ Колумбія, заплатили в середньому 1 мільйон доларів, щоб потрапити до зали, витративши загалом близько 400 мільйонів доларів. Але в той час як 25 найбільших китів $TRUMP були удостоєні більш ексклюзивного прийому у президента, іншим довелося розважатися самостійно.

"Це була найгірша їжа, яку я коли-небудь їв на полі для гольфу Трампа", — розповів Ніколас Пінто, впливовий бізнесмен, який вклав близько 300 000 доларів у криптовалюту Трампа. Він повідомив, що на вечері подавали палтуса і філе-міньйон, який він назвав "стейком із Walmart".

Вечеря, яку подавали за мільйон доларів Фото: Соцсети

За словами одного з учасників, Трамп виступив із короткою промовою, в якій перефразував старі тези про криптовалюту, а потім полетів на гелікоптері, перш ніж йому поставили запитання або попросили про спільне фото.

Виступ Дональда Трампа був коротким Фото: Соцсети

"Їжа відстій. Мені не дали жодних напоїв, крім води і вина Трампа. Я не п'ю, тому пив воду. Мій стакан наповнили тільки один раз. Трамп був недовго. Він не розмовляв ні з ким із 220 гостей — можливо, з 25 головними", — сказав він.

Але деяким вечеря сподобалася. Серед них був Джастін Сан, підприємець і криптомільярдер, який народився в Китаї і проти якого Комісія з цінних паперів і бірж заморозила цивільний позов про шахрайство проти нього і його компаній після того, як він інвестував 75 мільйонів доларів у $WLFI, цифровий токен біржі World Liberty Financial сім'ї Трампа. Сан стверджує, що є найбільшим власником $TRUMP, і, мабуть, має частку вартістю близько 19 мільйонів доларів; він і три інших головних спонсори, а також два переможці лотереї отримали золоті годинники Trump за 100 000 доларів.

Золоті годину вручали найкращим інвесторам, але не Трамп особисто

Також на вечері був присутній ще один інвестор-знаменитість, Ламар Одом, колишній гравець НБА і колишній чоловік телезнаменитості Хлої Кардаш'ян.

Але біля входу зібралися протестувальники, які звинувачували Дональда Трампа в корупції та вимагали оприлюднити список гостей, який так у відкритому доступі й не з'явився.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт відкинула ці звинувачення і заявила, що гості "не платили" за доступ до президента США.

Лівітт наполягала, що Трамп заходить у клуб "у свій особистий час".

Гості робили селфі на тлі президента США Фото: Соцсети

Журналісти підрахували, що з моменту дебюту мем-монети в січні бізнес Трампа заробив понад $300 млн на продажах і $43 млн у вигляді загальних зборів. Після того, як минулого місяця було оголошено про вечерю, Трамп і його ділові партнери заробили понад $3 млн тільки у вигляді комісій за транзакції.

Нагадаємо, раніше в травні США офіційно прийняли й оформили подарунок від Катару: розкішний літак, який Трампу подарували під час візиту на Близький Схід.

А в березні Дональд Трамп купив Tesla у мільярдера Ілона Маска, влаштувавши ціле шоу біля стін Білого дому.