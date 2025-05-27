Сім'я Трампа стала багатшою на 2 млрд доларів за 125 днів його президентського терміну

Сам президент США і його дружина Меланія Трамп запустили криптовалюти, а сини Дональда Трампа уклали низку вдалих угод у сфері нерухомості.

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Про це пише NYtimes.

Статки президента США Дональда Трампа і його сім'ї збільшилися на два мільярди доларів приблизно за 125 днів його перебування в Овальному кабінеті.

Сім'я Дональда Трампа стала багатшою за перші 125 днів у Білому домі Фото: KaiTrumpGolfs/X

Зазначається, що це не тільки особистий статок, а й компанія з нерухомості "Trump Organization", якою керують його сини Дон-молодший і Ерік.

Особливу увагу привертають складні криптовалютні транзакції: за наявними даними, на сьогодні Трамп і його ділові партнери заробили 300 мільйонів доларів у вигляді комісій за цифрові транзакції. Його сини, наприклад, уклали криптовалютні контракти тільки з "Емірейтс" на загальну суму два мільярди доларів.

А інвестори платять до 18,5 мільйона доларів за ексклюзивну вечерю в приватному гольф-клубі Трампа.

Інвестори криптовалюти Трампа роблять селфі на його тлі Фото: Соцсети

Президент США з'явився з короткою промовою на своєму курорті, у гольф-клубі Trump National Golf Club недалеко від округу Колумбія, — у "приватній якості", як заявив Білий дім. І привітав інвесторів, які потім поскаржилися на огидне меню.

Інвестори вклалися в "мем-монету" $TRUMP, вартість якої ґрунтується майже виключно на владі та популярності Трампа. Один з інвесторів: Джастін Сан, мільярдер з Китаю, вклав 40 мільйонів доларів. Ще 2023 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) все ще вела проти нього розслідування за фактом шахрайства. Однак нова адміністрація припинила ці розслідування.

Джастін Сан — один з інвесторів Трампа Фото: H.E. Justin Sun/X

Те, наскільки нове президентство окуповується для Трампа в його особистому житті, відображено в рейтингу найбагатших людей Forbes: його особисті статки тепер оцінюють у 6,1 мільярда доларів — на 1,2 мільярда більше, ніж торік.

Дон-молодший і Ерік постійно організовують нові угоди з нерухомістю для компанії Трампа — від готельного комплексу в Белграді (Сербія) до 80-поверхового хмарочоса в Дубаї, розкішного гольф-курорту вартістю 5,5 млрд доларів у Досі (Катар), "Jeddah Tower" в Саудівській Аравії або хмарочоса і гольф-курорту вартістю 1,5 млрд доларів у В'єтнамі. Країна, якій нещодавно загрожували високі імпортні мита з боку США, пом'якшила свої звичайні вимоги, щоб дати змогу проєкту швидше стартувати.

Дональд Трамп у Катарі отримав у подарунок літак Фото: Al Arabiya

На думку критиків, несподівано тісні зв'язки між Трампом і його колишнім заклятим ворогом Джеффом Безосом також вважаються яскравим прикладом "системи Трампа": ще до повторної присяги Трампа вони сиділи разом за вечерею на флоридському курорті Мар-а-Лаго. Але найголовніше, сокира війни була зарита в питанні про володіння Безосом газетою Washington Post, яка критикує Трампа. Незабаром після цього засновник Amazon оголосив про угоду з екранізації біографії Меланії Трамп на потоковому сервісі Amazon Prime. Її дохід: 28 мільйонів доларів.

Нехай Меланія Трамп майже не з'являється поруч із чоловіком, але вона теж отримує вигоду Фото: Getty

Критики Трампа заявляють про безпрецедентну корупцію, але сини президента США чітко заявили, що не збираються стримуватися і обмежувати свою ділову активність, яка безпосередньо вигідна їхньому батькові. Дональд Трамп-молодший сказав, що сім'я стримувала себе під час першого терміну Дона-старшого, але все одно піддавалася критиці, тому не було сенсу стримуватися далі.

"Вони вдарять по вас, незважаючи ні на що. Тому ми просто будемо грати в гру", — сказав він минулого тижня на бізнес-форумі в Катарі.

Нагадаємо, Дональд Трамп був розлючений, коли журналісти почали ставити йому запитання про подарований Катаром літак, який прозвали "Палацом у небі".

А в березні Дональд Трамп купив Tesla у мільярдера Ілона Маска, влаштувавши ціле шоу біля стін Білого дому.