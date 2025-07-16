Наш агент в спальне президента: сеть взорвалась мемами с благодарностью Мелании Трамп (фото)

Первая леди США Мелания Трамп, как неожиданно выяснилось, обсуждает с мужем войну России против Украины и комментирует поступки главы РФ Владимира Путина.

Related video

В понедельник, 14 июля, на очередной пресс-конференции Дональд Трамп рассказал, как Мелания реагирует на его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я прихожу домой и говорю первой леди: "Знаешь, я сегодня разговаривал с Владимиром [Путиным]. У нас была замечательная беседа". Она говорит: "Да, правда? Только что еще один город обстреляли", — рассказал Трамп.

Заявление американского президента привлекло внимание международных СМИ. Издание The Times в материале от 15 июля назвало Меланию Трамп "неожиданной союзницей" президента Украины Владимира Зеленского.

Украинцы шутят

Украинцы в соцсетях активно отреагировали на слова Трампа. В частности, в сети X появился мем о трех женщинах, которых украинцы больше всего обсуждают в последние дни: Меланию Трамп, бывшего премьера Юлию Тимошенко и первого вице-премьера Юлию Свириденко.

Украинцы шутят в сети Фото: X (Twitter)

Telegram-канал "Мемаграм" шутливо предложил наряжать Меланию Трамп в униформу ВСУ, а пользовательница сети X назвала первую леди США "агенткой Трампенко".

Сеть взорвалась мемами о Мелании Трамп Фото: X (Twitter) Сеть взорвалась мемами о Мелании Трамп Фото: Telegram

Мелания Трамп стала первой леди США после инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. Супруги поженились в январе 2005 года.

Слова Мелании относительно войны в Украине

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Первая леди США Мелания Трамп могла повлиять на предоставление военной помощи Украине, которая включает зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты украинцев от воздушных ударов. На позицию жены президента США, вероятно, влияет ее происхождение из Словении — из страны, которая входила в Югославию и страдала от русских. Собеседница The Times также заявила, что "Мелания может быть самым важным голосом из всех" и к ней прислушиваются больше, чем к советникам и аналитикам.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал роль своей жены Мелании в принятии решений по Украине. Он заявил о ее "нейтральности".

Кроме того, у Трампа ответили на слухи о разводе с Меланией.