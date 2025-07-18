У мережі сміються з начальника компанії, якого з коханкою показали на весь стадіон (фото)

Керівник ІТ-компанії Astronomer Енді Байрон випадково з'явився на відео з концерту гурту Coldplay, на який прийшов з коханкою з роботи. Його дружина вже прибрала прізвище чоловіка із соцмереж. Розлучення зрадникові може обійтися в понад 35 мільйонів доларів.

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Поруч з парочкою на концерті стояла голова відділу кадрів, яка нещодавно якраз була підвищена. Жінка явно знала про роман начальника з ейчаркою Крістін Кеббот. Користувачі мережі традиційно відреагували мемами на курйозну ситуацію. Фокус зібрав найкращі з реакцій.

Зокрема, пригадали відомий мем із "Сімпсонів", під час якого Гомер ховався в кущах.

Енді Байрон з коханкою викликали хвилю мемів Фото: X (Twitter)

Також люди уявили реакцію самого соліста Coldplay Кріса Мартіна, який і навів камеру на парочку.

Кріс Мартін Фото: X (Twitter)

"Це могли би бути ми", — іронічно написав один з користувачів мережі.

Фото: X (Twitter)

Зокрема, один тезка СЕО ІТ-компанії наголосив у біо свого профілю, що він не той самий герой вірусного відео з концерту.

Фото: X (Twitter)

Не обійшлося і без уяви про вигляд оператора, який знімав курйозний момент.

Фото: X (Twitter)

Також користувачі мережі припустили, що перегляди профілю Енді Байрона в Linkedin сягнули мільйонів на цьому тижні.

Фото: X (Twitter)

Звичайно, люди уявили, як дружина керівника компанії буде відсуджувати в нього мільйони доларів під час розлучення.

Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter)

Також темою для мемів стала реакція працівників компанії, коли керівник та ейчарка прийдуть наступного дня на роботу.

Фото: X (Twitter)

На концерті Coldplay викрили зраду

Герой вірусного відео — СЕО ІТ-компанії з капіталом 1,3 млрд доларів Енді Байрон. Поруч з ним — співробітниця відділу кадрів Крістін Кеббот. Пара з'явилась на величезних екранах під час концерту. Коли вони усвідомили це, то відразу відвернулись та почали ховати обличчя. Втім, відео розлетілось по соцмережах і на нього відреагувала дружина Байрона Меган. Жінка вже забрала його прізвище зі своїх соцмереж. Ходять чутки, що вона може відсудити понад 35 млн доларів у невірного чоловіка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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