У мережі сміються з начальника компанії, якого з коханкою показали на весь стадіон (фото)
Керівник ІТ-компанії Astronomer Енді Байрон випадково з'явився на відео з концерту гурту Coldplay, на який прийшов з коханкою з роботи. Його дружина вже прибрала прізвище чоловіка із соцмереж. Розлучення зрадникові може обійтися в понад 35 мільйонів доларів.
Поруч з парочкою на концерті стояла голова відділу кадрів, яка нещодавно якраз була підвищена. Жінка явно знала про роман начальника з ейчаркою Крістін Кеббот. Користувачі мережі традиційно відреагували мемами на курйозну ситуацію. Фокус зібрав найкращі з реакцій.
Зокрема, пригадали відомий мем із "Сімпсонів", під час якого Гомер ховався в кущах.
Також люди уявили реакцію самого соліста Coldplay Кріса Мартіна, який і навів камеру на парочку.
"Це могли би бути ми", — іронічно написав один з користувачів мережі.
Зокрема, один тезка СЕО ІТ-компанії наголосив у біо свого профілю, що він не той самий герой вірусного відео з концерту.
Не обійшлося і без уяви про вигляд оператора, який знімав курйозний момент.
Також користувачі мережі припустили, що перегляди профілю Енді Байрона в Linkedin сягнули мільйонів на цьому тижні.
Звичайно, люди уявили, як дружина керівника компанії буде відсуджувати в нього мільйони доларів під час розлучення.
Також темою для мемів стала реакція працівників компанії, коли керівник та ейчарка прийдуть наступного дня на роботу.
На концерті Coldplay викрили зраду
Герой вірусного відео — СЕО ІТ-компанії з капіталом 1,3 млрд доларів Енді Байрон. Поруч з ним — співробітниця відділу кадрів Крістін Кеббот. Пара з'явилась на величезних екранах під час концерту. Коли вони усвідомили це, то відразу відвернулись та почали ховати обличчя. Втім, відео розлетілось по соцмережах і на нього відреагувала дружина Байрона Меган. Жінка вже забрала його прізвище зі своїх соцмереж. Ходять чутки, що вона може відсудити понад 35 млн доларів у невірного чоловіка.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українці відреагували мемами на слова Дональда Трампа про те, що його дружина Меланія розповідає йому про злочини РФ в Україні.
- Дівчина розпочала бурхливу дискусію в соціальних мережах після того, як розповіла про розлучення зі своїм партнером під час романтичної подорожі на острів Санта-Каталіна.
Крім того, донька Олі Полякової відповіла на чутки про вагітність на фоні свого одруження з іноземцем.