Донька Олі Полякової розставила всі крапки над "і" щодо своєї "вагітності" (фото, відео)

Старша донька української співачки Олі Полякової Марія офіційно вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі. Дівчина викликала чутки про вагітність через швидкий перебіг подій.

Related video

Сама артистка вже кілька разів публічно відреагувала на весілля її дитини в Instagram.

Маша Полякова вийшла заміж

"Діти, народжені в любові, завжди знаходять любов! Бо вони з дитинства знають, що це — найцінніше. Любіть своїх діток. Обіймайте. Виховуйте з теплом. Сьогодні двоє закоханих стали сім’єю", — написала Оля Полякова.

Зірка сцени додала, що дуже пишається донькою, та побажала, щоб любов ніколи не покидала їхню родину.

"Маруся! Не даремно тато тебе вилюбив і випестив! Ти знайшла абсолютно такого ж чоловіка! Най він любить тебе та балує підтримує і Боготворить все житя! І ти відповідай любовʼю", — написала Полякова в коментарях до допису нареченої.

Ба більше, Едена знаменитість назвала "синочком", а юнак писав, що щасливий одружитися з такою красивою дівчиною.

Марія Полякова та Еден Пассареллі Фото: Instagram polyakovamusic

Донька Полякової викликала чутки про вагітність

Разом з привітаннями користувачі мережі писали багато коментарів про ймовірну вагітність Марії:

"По зальоту)))) тому і так швидко все робите".

"І який термін уже?".

"Через пів року скажуть вагітна а через рік кине її".

"А що каблучку на ліву надягають? Мені здається Маша вагітна".

"Мені здається Ольга скоро буде бабусею? Щастя молодим".

"А Марія стане матусею".

Донька співачки не стала мовчати та вкотре наголосила, що наразі не чекає на дитину.

"До речі, для всіх, хто питав: я не вагітна. Просто пишна сукня. Ось я прикладаю ручки. Є якийсь маленький живіт. Як і у всіх жінок. Я не вагітна. Повірте мені. Я можу вам тест показати", — сказала наречена.

Маша Полякова відповіла на чутки про вагітність Фото: instagram.com/marypoppers1/

Донька Олі Полякової: що відомо

Наразі Маша здобуває музичну освіту в американському коледжі Berklee. Її чоловік також навчається там. Вони разом грають у гурті.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

К﻿рім того, співачка випадково заснула прямо під час виступу.