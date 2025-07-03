Оля Полякова висловилась про несподівані заручини 20-річної доньки Маші (фото)

Українська співачка Оля Полякова публічно відреагувала на заручини старшої доньки Маші, якій напередодні освідчився бойфренд-іноземець.

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Артистка натякнула, що й сама дізналася про новину із соцмереж, а не особисто від доньки. Полякова перепостила відео з освідченням на свою сторінку в Instagram.

3 липня 20-річна Марія опублікувала ролик з яхти, на якій її бойфренд освідчується. Юнак на ім'я Еден Пассареллі подарував коханій букет квітів та обручку. Донька співачка відповіла "так" і поцілувала майбутнього чоловіка. На ці новини вже відреагувала зіркова мама нареченої. Артистка зробила репост відео та написала, що дізналася про зміни в особистому житті доньки завдяки мережі.

"Ось так і дізнаюся, що стала бабусею з інсти", — написала зірка сцени.

Оля Полякова відреагувала на заручини доньки Фото: Instagram polyakovamusic

Маша Полякова виходить заміж

Коханий освідчився Маші на яхті. Він тримав у руках букет квітів, виголосив промову, а потім став на одне коліно та запропонував доньці Олі Полякової вийти за нього заміж. Маша відповіла згодою.

Наразі дівчина здобуває музичну освіту в американському коледжі Berklee. Судячи із соцмереж, її наречений також навчається там. Вони разом виступають у гурті.

Маша Полякова з нареченим Фото: instagram.com/marypoppers1/

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олю Полякову запідозрили в надмірному використанні фотошопу у зйомці для Playboy. Співачка знялася для журналу з благодійною метою.

Маша Полякова говорила, що поки не готова до народження дітей.

Крім того, 20-річна донька Олі Полякової презентувала свою першу пісню та кліп.