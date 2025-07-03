20-річна донька Полякової виходить заміж: який вигляд має її майбутній чоловік (фото)

20-річна донька Олі Полякової Маша оголосила про заручини. Бойфренд-іноземець Еден Пассареллі, з яким вони разом навчаються у США, романтично освідчився їй прямо на яхті.

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Дівчина опублікувала кілька фотографій, на яких позує з обручкою на безіменному пальці, а згодом показала відео важливого моменту.

Маша Полякова виходить заміж

Бойфренд освідчився Маші на яхті. Юнак тримав у руках букет квітів, виголосив промову, а потім став на одне коліно та запропонував доньці Олі Полякової вийти за нього заміж. Маша відповіла згодою.

Маша Полякова з нареченим Фото: instagram.com/marypoppers1/

Донька Олі Полякової: що відомо

Наразі Маша здобуває музичну освіту в американському коледжі Berklee. Судячи із соцмереж, її наречений також навчається там. Вони разом грають у гурті.

Зауважимо, що раніше донька Олі Полякової зустрічалася з хлопцем, на ім'я Микита, а про свого нового бойфренда-іноземця вона практично не розповідала.

У коментарях більшість користувачів мережі вітають закоханих із заручинами. Хоч дехто все ж таки сумнівається у справжності побаченого. Сама Маша наразі не поділилась додатковими подробицями. Не було реакції і її зіркової мами.

Маша Полякова Фото: instagram.com/marypoppers1/

У 2024 році Маша розповіла, що їй раніше вже освідчувалися, але вона не відповіла згодою через переїзд до США.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Крім того, старша донька Олі Полякової презентувала свою першу пісню під новим псевдонімом. Маша встигла створити і відеороботу до неї.