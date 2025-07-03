20-летняя дочь Поляковой выходит замуж: как выглядит ее будущий муж (фото)

20-летняя дочь Оли Поляковой Маша объявила о помолвке. Бойфренд-иностранец Эден Пассарелли, с которым они вместе учатся в США, романтично сделал ей предложение прямо на яхте.

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Девушка опубликовала несколько фотографий, на которых позирует с обручальным кольцом на безымянном пальце, а впоследствии показала видео важного момента.

Маша Полякова выходит замуж

Бойфренд сделал предложение Маше на яхте. Юноша держал в руках букет цветов, произнес речь, а потом стал на одно колено и предложил дочери Оли Поляковой выйти за него замуж. Маша ответила согласием.

Маша Полякова с женихом Фото: instagram.com/marypoppers1/

Дочь Оли Поляковой: что известно

Сейчас Маша получает музыкальное образование в американском колледже Berklee. Судя по соцсетям, ее жених также учится там. Они вместе играют в группе.

Заметим, что ранее дочь Оли Поляковой встречалась с парнем, по имени Никита, а о своем новом бойфренде-иностранце она практически не рассказывала.

В комментариях большинство пользователей сети поздравляют влюбленных с помолвкой. Хотя некоторые все же сомневаются в подлинности увиденного. Сама Маша пока не поделилась дополнительными подробностями. Не было реакции и ее звездной мамы.

Маша Полякова Фото: instagram.com/marypoppers1/

В 2024 году Маша рассказала, что ей ранее уже делали предложение, но она не ответила согласием из-за переезда в США.

Напомним, Фокус писал ранее, что:

Кроме того, старшая дочь Оли Поляковой презентовала свою первую песню под новым псевдонимом. Маша успела создать и видеоработу к ней.