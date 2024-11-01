Дочь Оли Поляковой призналась, планирует ли в ближайшее время рожать первенца

Мария Полякова сейчас учится в консерватории. Девушка призналась, что уже живет с парнем. Также она рассказала, обсуждают ли они тему детей.

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19-летняя дочь певицы Оли Поляковой Мария призналась, готова ли к рождению ребенка. Планами на будущее девушка поделилась в интервью Славы Деминой.

Так, в разговоре Мария рассказала, что уже восемь месяцев состоит в отношениях с парнем, по имени Никита. Последние три месяца пара живет вместе.

По словам Марии, ее бойфренд полностью содержит ее. Как она уточнила, он старше ее. Слава Демин уточнил у девушки, готова ли она на данном этапе своей жизни к рождению ребенка, на что молодая артистка ответила, что нет.

"Нет, пока нет. Мне недавно парень говорил: "Может детей?", я такая: "Нафига тебе ребенок, у тебя вон есть (ред. я)". Я понимаю, что я пока очень ребенок, чтобы иметь ребенка. Я понимаю, телом я уже взрослый человек, головой, умом, я взрослый человек. Но эмоционально, я еще не взрослый человек. Я еще не могу брать на себя ответственность за еще одного человека", — пояснила Мария Полякова.

Девушка также уточнила, что она не чайлдфри, поскольку понимает, что когда-то у нее будет семья, но пока считает для этого рановато.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Оли Поляковой презентовала дебютный сингл.

Кроме этого, Фокус писал, что старшая дочь Оли Поляковой рассказала, какую операцию ей пришлось перенести в начале 2024 года.