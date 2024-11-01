Донька Олі Полякової зізналася, чи планує в найближчий час народжувати первістка

Марія Полякова нині навчається в консерваторії. Дівчина зізнался, що вже живе з хлопцем. Також вона розповіла, чи обговроюють вони тему дітей.

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19-річна донька співачки Олі Полякової Марія зізналася, чи готова до народження дитини. Планами на майбутнє дівчина поділилася в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Так, в розмові Марія розповіла, що вже вісім місяців перебуває у стосунках із хлопцем на ім’я Нікіта. Останні три місяці пара живе разом.

За словами Марії, її бойфренд повністю утримує її. Як вона уточнила, він старший за неї. Слава Дьомін уточнив у дівчини, чи готова вона на даному етапі свого життя до народження дитини, на що молода артистка відповіла, що ні.

"Ні, наразі ні. Мені нещодавно хлопець говорив: "Може дітей?", я така: "Нафіга тобі дитина, в тебе он є (Я. — Ред.)". Я розумію, що я наразі дуже дитина, щоб мати дитину. Я розумію, тілом я вже доросла людина, головою, розумом, я доросла людина. Але емоційно, я ще не доросла людина. Я ще не можу брати на себе відповідальність за ще одну людину", — пояснила Марія Полякова.

Дівчина також уточнила, що вона не чайлдфрі, оскільки розуміє, що колись у неї буде сім’я, але поки вважає, що ще зарано.

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Олі Полякової презентувала дебютний сингл.

Крім цього, Фокус писав, що старша донька Олі Полякової розповіла, яку операцію їй довелося перенести на початку 2024 року.