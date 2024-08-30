Донька Олі Полякової презентувала дебютний сингл (відео)

Марія Полякова презентувала свою першу пісню під новим псевдонімом. Дівчина встигла створити і відеороботу до неї.

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19-річна донька Олі Полякової Марія презентувала свою першу пісню під назвою "Шрами". Дебютним синглом дівчина поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Марія Полякова розповіла, що постане для слухачів під новим сценічним ім’ям. Відтепер вона виступатиме як сольна артистка Mary Poppers.

Дівчина також уточнила, що пісню написала вона разом з Олександром Максимюком. Крім цього, Марія анонсувала, що незабаром пісню можна буде послухати на усіх платформах, а також побачити кліп до неї.

Цікаво, що прем’єра пісні Марії співпала разом з прем’єрою нового синглу мами Ольги "Білий налив".

Зауважимо, що раніше Марія Полякова мала власний рок-гурт "Шви", який створила ще 2021 року. Однак тривалий час його творчість була на паузі.

За кілька годин прем’єри нова робота доньки "Королеви ночі" встигла зібрати похвальні відгуки: "Вау! Маша, так тримати!". "Блін, це круто", "Круто. Мені подобається! Щось нове для українського шоубізнесу. Молодець, що залишаєшся собою та робиш музику, яка подобається тобі. Попри складнощі, хейт, ти гнеш свою лінію. Хто йде через сонце вартий успіху".

Дебют доньки підтримала і зіркова матуся, поставивши емодзі у вигляді вогню.

Нагадаємо, раніше ми писали, що старша донька Олі Полякової розповіла, яку операцію їй довелося перенести на початку 2024 року.

Крім цього, Фокус писав, що донька Олі Полякової розсекретила, скільки заробляє на місяць.