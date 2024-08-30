Дочь Оли Поляковой презентовала дебютный сингл (видео)

Мария Полякова презентовала свою первую песню под новым псевдонимом. Девушка успела создать и видеоработу к ней.

Related video

19-летняя дочь Оли Поляковой Мария презентовала свою первую песню под названием "Шрамы". Дебютным синглом девушка поделилась у себя на странице в Инстаграм.

Мария Полякова рассказала, что предстанет для слушателей под новым сценическим именем. Отныне она будет выступать как сольная артистка Mary Poppers.

Девушка также уточнила, что песню написала она вместе с Александром Максимюком. Кроме этого, Мария анонсировала, что вскоре песню можно будет послушать на всех платформах, а также увидеть клип к ней.

Интересно, что премьера песни Марии совпала вместе с премьерой нового сингла мамы Ольги "Белый налив".

Заметим, что ранее Мария Полякова имела собственную рок-группу "Швы", которую создала еще в 2021 году. Однако длительное время ее творчество было на паузе.

За несколько часов премьеры новая работа дочери "Королевы ночи" успела собрать похвальные отзывы: "Вау! Маша, так держать!". "Блин, это круто", "Круто. Мне нравится!", "Мне нравится! Что-то новое для украинского шоубизнеса. Молодец, что остаешься собой и делаешь музыку, которая нравится тебе. Несмотря на сложности, хейт, ты гнешь свою линию. Кто идет через солнце стоит успеха".

Дебют дочери поддержала и звездная мамочка, поставив эмодзи в виде огня.

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Оли Поляковой рассказала, какую операцию ей пришлось перенести в начале 2024 года.

Кроме этого, Фокус писал, что дочь Оли Поляковой рассекретила, сколько зарабатывает в месяц.