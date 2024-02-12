Дочь Оли Поляковой рассекретила, сколько зарабатывает в месяц

Related video

Дочь Оли Поляковой, Маша рассекретила сколько денег зарабатывает в социальных сетях и помогает ли ей звездная мама финансами. Откровенно о личном девушка рассказала в интервью на Люкс ФМ.

В частности, Маша призналась, что самостоятельно содержит себя, поскольку неплохо зарабатывает в социальных сетях. Аудитория Маши Поляковой в инстаграме составляет 177 тысяч подписчиков, а в тиктоке — 361 тысяча подписчиков.

"Я блогер, у меня много сейчас рекламы в тик-токе, инстаграме, прямые эфиры я веду",- отметила девушка.

На вопрос журналиста, о какой сумме идет речь, Маша ответила: "Сколько, что хватает ездить на такси". Журналист уточнил, идет ли речь о сумме в 100 тысяч в месяц, Маша уточнила, что где-то так.

Блогерша также призналась, что сейчас звездная мама и ее отец не финансируют ее жизнь.

Девушка также рассказала, что хранит свои финансы на карточке, однако с начала полномасштабной войны, она имеет одно важное правило, в кошельке держать минимум 100 долларов в валюте и одной купюрой. Делает это девушка для того, чтобы всегда быть готовой к экстренным ситуациям.

Также блогерша призналась, какую дорогостоящую покупку сделала недавно. Маша заявила, что приобрела себе игровую приставку. Какой модели и сколько она стоила девушка не уточнила.

Журналист также уточнил у Маши, откладывает ли она какие-то деньги, или возможно мечтает о какой-то дорогостоящей покупке. На что она ответила, что на данный момент нет никаких финансовых целей и планов на покупку чего-то дорогого.

Напомним, ранее мы писали, что Маша Полякова рассказала о новых стсоунках .Ранее мы писали, что Оля Полякова рассказала о взрослых женщинах, которые хейтят ее 16-летнюю дочь.