Дочь Поляковой рассекретила подробности своей личной жизни

Дочь Оли Поляковой недавно разошлась со своим бойфрендом Артуром. Маша призналась, что уже имеет новые отношения и рассказала подробности.

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19-летняя блогер и музыкант, а также по совместительству дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, Маша, рассказала, имеет ли сейчас отношения и кто ее избранник. Подробностями личной жизни девушка поделилась в шоу "33 вопроса" на Люкс ФМ.

В частности, девушка призналась, что сейчас действительно находится в новых отношениях, однако в подробности вдаваться она не стала, ни имени, ни то, чем занимается парень она не рассказала. Маша Полякова призналась, что пока они живут отдельно, а парень иногда остается ночевать у нее.

Сейчас девушка живет отдельно от родителей, в квартире своей бабушки, которая умерла накануне полномасштабной войны. По наследству это имущество принадлежит Маше, однако пока не официально, уточнила Полякова.

"У меня есть молодой парень. Он иногда может остаться на ночь, но я вместе нет-нет. Это моя квартира, это мое личное пространство, хочешь, чтобы мы вместе жили, ты снимаешь квартиру",- заявила блогерша.

Также девушка призналась, что сидела на сайтах знакомств и даже рассказала одну из историй, которая случилась с ней.

"Когда я была в Монако я зарегистрировалась в Тиндере, я познакомилась там с одним французом, я знаю французский, и он на первом свидании приезжает ко мне на Ламборгини. Но он некрасиво повел себя по отношению ко мне. Мы собирались в клуб, я как девушка собралась, а он мне пишет, сорри, я себя плохо чувствую, давай в другой раз. А у меня уже завтра самолет на Киев. Он кстати иногда мне пишет, недавно звал меня в Куршевель, но простите, я уже занятая женщина",- призналась Маша.

Дочь Поляковой также поделилась, что для нее важно в отношениях.

"Для меня важна легкость. Я не понимаю отношений, когда парень говорит, ты не можешь пойти без меня в клуб, ты не можешь тусить со своими друзьями отдельно от меня, у тебя не может быть друзей парней. У меня когда-то был парень, который говорил, а ты не можешь играть музыку с девушками, меня бесит? Что ты проводишь время с гитаристами парнями. Для меня отношения, это легкость, твоя зона комфорта в которую ты можешь окунуться и тебе будет классно",- заявила девушка.

На вопрос журналиста, с кем бы Маша хотела пойти на свидание из известных людей, она не колеблясь призналась, что ей очень нравится певец Артем Пивоваров, она фанатка его творчества.

Напомним, ранее Маша Полякова имела отношения с бойфрендом, по имени Артур. Они познакомились в Лондоне и учились там в одном вузе. Когда девушка вернулась в Украину и поступила в столичное учебное заведение, они разошлись. В ноябре 2023 года девушка призналась, что отношений больше нет. Ранее мы писали, что Оля Полякова рассказала о взрослых женщинах, которые хейтят ее 16-летнюю дочь.