Старша донька Олі Полякової розповіла, яку операцію їй довелося перенести на початку 2024 року (відео)

Марія Полякова зізналася, що вже перенесла дві операції на одній з яких їй видалили один із органів. Дівчина також розповіла, що причиною цьому були кілька приступів.

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19-річна донька співачки Олі Полякової Маша вперше розповіла, яку операцію їй довелося пережити в цьому році. Подробицями особистого життя дівчина поділилася на ютуб-каналі "У ЛІЖКУ".

Зокрема, Маша Полякова зізналася, що лікарям довелося видалити їй жовчний міхур. Все тому, що вона мала жовчнокам'яну хворобу, а також перенесла три приступи панкреатиту, після яких опинилася в лікарні. Операцію зробили ще на початку січня 2024 року.

Дівчина зізналася, що, ймовірніше всього, причиною хвороби стали шкідливі звички в Англії, де вона вживала багато різних напоїв.

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13:42 Чому Маші Поляковій робили операцію

"У мене недавно була операція, мені вирізали жовчний. Треба було менше пити в Англії, напевно. У мене було три приступи панкреатиту. Там вже були припайки. Мені говорили, що наступний міг зробити хронічний панкреатит", — зізналася Маша Полякова.

Співачка також розповіла, що кілька років тому також перенесла операцію, оскільки тоді в неї виявили кістоз.

Варто відзначити, що ще у листопаді 2023 року Маша Полякова перебуваючи на відпочинку в Африці разом зі своєю мамою почала скаржитися на здоров’я. Там дівчина потрапила на лікарняне ліжко, де їй діагностували жовчнокам'яну хворобу.

Нагадаємо, раніше ми писали, Оля Полякова розповіла про дорослих жінок, які хейтять її 18-річну доньку. Крім цього, Фокус писав, що Оля Полякова поділилася фірмовим рецептом свого плову.

Раніше Фокус також писав, що старша донька Полякової розсекретила подробиці свого особистого життя, а також зізналася скільки заробляє на місяць.