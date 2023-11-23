Оля Полякова розповіла про дорослих жінок, які хейтять її 16-річну доньку

Оля Полякова емоційно розповіла про життя своєї 16-річної доньки

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Українська співачка Оля Полякова емоційно розповіла про життя своєї 16-річної доньки, яка веде особистий блог в інстаграмі. Подробицями життя доньки Маші зіркова мама поділилася в новому випуску розважального подкасту з Машею Єфросиніною Дорослі дівчата.

Полякова зізналася, що її дочка на регулярній основі стає жертвою хейту. Дівчині часто пишуть усілякий бруд, принижують її і називають тінню своєї зіркової мами.

Співачка також розповіла, що одного разу її донька Марійка посіла першу сходинку в блогерському антирейтингу з найбільшими показниками хейту у свій бік.

Співачка переконана, що всі шанувальники, які хочуть зачепити її саму, ідуть на сторінку доньки і там уже ллють бруд на дівчину.

Якщо в Олі в блозі 10% гнівних коментарів, то в блозі доньки таких 70%.

Співачка зізнається, що турбується за доньку, але нічого з цим зробити не може, вона не може заборонити їй вести особисту сторінку.

"А що я можу їй сказати? Не веди блог, сховайся? Вона мені каже, що, якщо буде це все видаляти, у неї взагалі нічого не залишиться. Там коментарів зовсім не буде. Вона мені сказала: "Мамо, я звикла до того, що я найбільш захейчений блогер в Україні". Боже, за що? За що це моїй дитині? Ідіть до мене напишіть", — закликала Полякова.

Співачка не приховує, хто принижує її доньку. За її словами, більшу частину коментарів із негативом дівчинці пишуть дорослі жінки, які мають також дітей, чоловіків, сім'ю. Що спонукає їх робити таке і знущатися публічно над дітьми Полякова не розуміє.

Нагадаємо, Оля Полякова в блакитному купальнику показала, де набрала зайві кілограми.