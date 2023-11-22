Оля Полякова в блакитному купальнику показала, де набрала зайві кілограми

Співачка одягнула блакитний купальник, аби показати в яких місцях з'явилися додаткові 8 кілограмів

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Оля Полякова зізналась, що кинула курити та пити і набрала близько 10 зайвих кілограмів. Про це співачка розповіла в своєму інстаграмі.

Співачка зізналася, що мала шкідливі звички — курила електронну сигарету та інколи вживала спиртні напої. Однак, в один день Оля прийняла рішення, відмовитися від цих звичок.

Співачка вже два тижні тримається без шкідливих звичок. За цей час, як говорить сама Оля Полякова, вона набрала додаткові 8 кілограмів ваги. Співачка вважає їх зайвими.

Полякова пояснила, чому почала гладшати. Все через те, що заміняє вона шкідливі звички їжею, переважно солодким.

Вона зізналася, що насправді не любить солодке, але зараз, коли в неї виникає бажання покурити вона тягне до рота шоколад та цукерки.

Оля Полякова в блакитному купальнику Фото: Інстаграм polyakovamusic

Полякова також зізналася, що ніколи не курила справжніх сигарет, чим зловживала, так це електронною стнаретою. Почала курити Полякова 3 роки тому, але робила це не часто. Вже після початку повномасштабної війни звичка стала частішою.

Більшість шанувальників здивувалися, що співачка взагалі мала шкідливу звичку.

Вже згодом Оля показалася в дзеркалі в блакитному купальнику і розповіла, де, на її думку, прибавила зайвих кіло.

"Розумію, що для багатьох така форма є бажаною, для мене це дуже багато. Талія запливла трошки. Великі гарні сідниці",- сказала Полякова.

Судячи з усього зірка має наміри скинути кілограми та почне активніше займатися спортом.

Нагадаємо, Оля Полякова розповіла про хворобу мами.