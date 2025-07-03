Оля Полякова высказалась о неожиданной помолвке 20-летней дочери Маши (фото)

Украинская певица Оля Полякова публично отреагировала на помолвку старшей дочери Маши, которой накануне сделал предложение бойфренд-иностранец.

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Артистка намекнула, что и сама узнала о новости из соцсетей, а не лично от дочери. Полякова перепостила видео с предложением на свою страницу в Instagram.

3 июля 20-летняя Мария опубликовала ролик с яхты, на которой ее бойфренд делает предложение. Юноша по имени Эден Пассарелли подарил возлюбленной букет цветов и обручальное кольцо. Дочь певица ответила "да" и поцеловала будущего мужа. На эти новости уже отреагировала звездная мама невесты. Артистка сделала репост видео и написала, что узнала об изменениях в личной жизни дочери благодаря сети.

"Вот так и узнаю, что стала бабушкой из инсты", — написала звезда сцены.

Оля Полякова отреагировала на помолвку дочери Фото: Instagram polyakovamusic

Маша Полякова выходит замуж

Возлюбленный сделал Маше предложение руки и сердца на яхте. Он держал в руках букет цветов, произнес речь, а потом стал на одно колено и предложил дочери Оли Поляковой выйти за него замуж. Маша ответила согласием.

Сейчас девушка получает музыкальное образование в американском колледже Berklee. Судя по соцсетям, ее жених также учится там. Они вместе выступают в группе.

Маша Полякова с женихом Фото: instagram.com/marypoppers1/

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Олю Полякову заподозрили в чрезмерном использовании фотошопа в съемке для Playboy. Певица снялась для журнала с благотворительной целью.

Маша Полякова говорила, что пока не готова к рождению детей.

Кроме того, 20-летняя дочь Оли Поляковой презентовала свою первую песню и клип.