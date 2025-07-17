Обіймався з ейчаркою: Coldplay випадково "спалив", що CEO ІТ-компанії зраджує дружині (відео)

Керівник ІТ-компанії Astronomer випадково з'явився на курйозному відео з концерту рок-гурту Coldplay. На відео бачимо, як фронтмен Кріс Мартін навів "камеру поцілунків" на пару глядачів, які притискались один до одного. З'ясувалось, що чоловік був на концерті не з дружиною, а з коханкою з роботи.

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Фігурант курйозного відео — СЕО ІТ-компанії з капіталізацією 1,3 млрд дол. Енді Байрон, розповіло медіа The US-Sun. Поруч з ним — співробітниця відділу кадрів Крістін Кеббот. Пара з'явилась на величезних екранах під час концерту Coldplay. Коли вони усвідомили це, то відразу відвернулись та почали ховати обличчя. Втім, відео розлетілось по соцмережах і на нього відреагувала дружина невдалого героя-коханця, ідеться у статті.

Медіа звернуло увагу на відео, яке у TikTok поширив користувач з ніком instaagraace. Щоб викрити зрадливого технологічного магната, знадобилось 15 секунд. Фронтмен навів камеру на чоловіка та жінку на трибунах, очікуючи поцілунку, але з'ясувалось, що з ними не все гаразд.

"О, подивіться на цих двох", — вигукнув він.

За мить чоловік, який потім виявився СЕО Astronomer, зігнувся вдвоє, ховаючи обличчя. Тим часом жінка закрила обличчя. Після цього пара втекла з трибуни, але комічну ситуацію помітив і соліст гурту, й інші глядачі. Чути, як у залі регочуть та свистять у слід викритим коханцям.

"О! Або у них роман, або вони дуже сором'язливі", — жартівливо прокоментував фронтмен Coldplay.

Курйоз на концерті — деталі

The Sun відшукало у соцмережах сторінки фігурантів скандалу. На сторінці Linkedin побачили посаду зрадливого чоловіка — СЕО Astronomer. На сторінці коханки є дописи, у яких вона тішиться новій посаді у відділі кадрів. Також є коментар гендиректора, у якому наголошується на її "винятковому лідерстві та глибокому досвіді в управлінні талантами".

Тим часом користувачі соцмереж залишили десятки коментарів під курйозним відео з концерту Coldplay. Люди висміювали чоловіка та жартували, що дружина розлучиться з ним та відбере половину багатства. Також з'ясувалось, що дружина, Меган Керріган Байрон, викладачка з Нью-Йорку, вже дізналась про зраду: після короткого спілкування з дописувачами вона закрила коментарі. Видання Hindustan Times написало, що у пари є двоє дітей і що дружина видалила акаунт чоловіка з соцмереж після інциденту.

Курйоз на концерті - коментарі щодо викриття зрадливого чоловіка Фото: Скриншот Курйоз на концерті - коментарі про дружину, яка дізналась про зраду Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про курйози на концертах, пов'язані з прихильниками відомих музикантів та гуртів. Один з таких випадків стався під час виступу YAKTAK. З'ясувалось, що шанувальниця вилила воду на звукову апаратуру. Концерт ледь не скасували, але все ж продовжили, повідомив музикант.

Нагадуємо, українські зірки розповіли про курйозні випадки під час корпоративів, пов'язані з нетвердими гостями або дивною аудиторією.