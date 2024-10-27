"Цей момент був дуже напряжний": YAKTAK розповів про курйоз, який стався на його концерті

YAKTAK розповів, як одного разу шанувальниця ледь не зірвала концерт. Зробила вона це не навмисне. Жінка просто хотіла обдити у відповідь артиста, який на своїх концертах поливає присутніх водою.

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18-річний співак YAKTAK розповів, як одного разу на його концерті шанувальниця вилила пляшку води на апаратуру під яку відбувався концерт. Подробицями інциденту артист поділився в інтерв’ю виданню Фокус.

Так, співак розповів, що на його концертах часто трапляються курйозні моменти, однак найбільше йому запам’яталось, те, коли його шанувальниця хотіла облити його водою, однак залила концертну апаратуру.

Зробила вона це не навмисно, а просто хотіла пожартувати над артистом, який традиційно обливає водою присутніх на своїх концертах

"У нас завжди дуже енергійна атмосфера на концертах, дуже гаряче і я зазвичай поливаю людей водою зі сцени. Одного разу жінка в залі вирішила зробити те саме і вилила воду на наших звукачів і всю техніку. Я зрозумів це, коли музика раптово зупинилася. Через кілька хвилин звук вдалося відновити, я продовжив виступ, але цей момент був дуже напряжний і стресовий", — розповів артист.

Більше читайте в інтерв'ю YAKTAK для Фокусу в якому він розповів, чим займаються його батьки та чи планує він знову піти на Нацвідібр на Євробачення.