"Этот момент был очень напряженный": YAKTAK рассказал о курьезе, который произошел на его концерте

YAKTAK рассказал, как однажды поклонница едва не сорвала концерт. Сделала она это не нарочно. Женщина просто хотела облить в ответ артиста, который на своих концертах поливает присутствующих водой.

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18-летний певец YAKTAK рассказал, как однажды на его концерте поклонница вылила бутылку воды на аппаратуру под которую проходил концерт. Подробностями инцидента артист поделился в интервью изданию Фокус.

Так, певец рассказал, что на его концертах часто случаются курьезные моменты, однако больше всего ему запомнилось, то, когда его поклонница хотела облить его водой, однако залила концертную аппаратуру.

Сделала она это не намеренно, а просто хотела подшутить над артистом, который традиционно обливает водой присутствующих на своих концертах

"У нас всегда очень энергичная атмосфера на концертах, очень горячо и я обычно поливаю людей водой со сцены. Однажды женщина в зале решила сделать то же самое и вылила воду на наших звукачей и всю технику. Я понял это, когда музыка внезапно остановилась. Через несколько минут звук удалось восстановить, я продолжил выступление, но этот момент был очень напряженный и стрессовый", — рассказал артист.

Больше читайте в интервью YAKTAK для Фокуса в котором он рассказал, чем занимаются его родители и планирует ли он снова пойти на Нацвидибр на Евровидение.