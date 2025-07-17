Обнимался с эйчаром: Coldplay случайно "спалил", что CEO ІТ-компании изменяет жене (видео)

Руководитель ИТ-компании Astronomer случайно появился на курьезном видео с концерта рок-группы Coldplay. На видео видим, как фронтмен Крис Мартин навел "камеру поцелуев" на пару зрителей, которые прижимались друг к другу. Выяснилось, что мужчина был на концерте не с женой, а с любовницей с работы.

Related video

Фигурант курьезного видео — СЕО ИТ-компании с капитализацией 1,3 млрд долл. Энди Байрон, рассказало медиа The US-Sun. Рядом с ним — сотрудница отдела кадров Кристин Кеббот. Пара появилась на огромных экранах во время концерта Coldplay. Когда они осознали это, то сразу отвернулись и начали прятать лица. Впрочем, видео разлетелось по соцсетям и на него отреагировала жена неудачливого героя-любовника, говорится в статье.

Медиа обратило внимание на видео, которое в TikTok распространил пользователь с ником instaagraace. Чтобы разоблачить предательского технологического магната, понадобилось 15 секунд. Фронтмен навел камеру на мужчину и женщину на трибунах, ожидая поцелуя, но выяснилось, что с ними не все в порядке.

"О, посмотрите на этих двоих", — воскликнул он.

Через мгновение мужчина, который потом оказался СЕО Astronomer, согнулся вдвое, пряча лицо. Тем временем женщина закрыла лицо. После этого пара убежала с трибуны, но комичную ситуацию заметил и солист группы, и другие зрители. Слышно, как в зале хохочут и свистят вслед разоблаченным любовникам.

"О! Или у них роман, или они очень застенчивые", — шутливо прокомментировал фронтмен Coldplay.

Курьез на концерте — детали

The Sun отыскало в соцсетях страницы фигурантов скандала. На странице Linkedin увидели должность изменчивого мужа — СЕО Astronomer. На странице любовницы есть сообщения, в которых она радуется новой должности в отделе кадров. Также есть комментарий гендиректора, в котором отмечается ее "исключительное лидерство и глубокий опыт в управлении талантами".

Тем временем пользователи соцсетей оставили десятки комментариев под курьезным видео с концерта Coldplay. Люди высмеивали мужчину и шутили, что жена разведется с ним и отберет половину богатства. Также выяснилось, что жена, Меган Керриган Байрон, преподавательница из Нью-Йорка, уже узнала об измене: после короткого общения с корреспондентами она закрыла комментарии. Издание Hindustan Times написало, что у пары есть двое детей и что жена удалила аккаунт мужа из соцсетей после инцидента.

Курьез на концерте — комментарии по разоблачению изменчивого мужчины Фото: Скриншот Курьез на концерте — комментарии о жене, которая узнала об измене Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о курьезах на концертах, связанных со сторонниками известных музыкантов и групп. Один из таких случаев произошел во время выступления YAKTAK. Выяснилось, что поклонница вылила воду на звуковую аппаратуру. Концерт едва не отменили, но все же продолжили, сообщил музыкант.

Напоминаем, украинские звезды рассказали о курьезных случаях во время корпоративов, связанных с нетвердыми гостями или странной аудиторией.