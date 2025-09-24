"Розтягують на добу": РФ використовує нову тактику для ударів по Україні "шахедами", — монітори

Російські окупанти протягом останнього тижня видозмінили тактику запуску "шахедів" під час атак по Україні. Росіяни більше не запускають БПЛА десятками за раз у нічний час.

Related video

Частину "шахедів" ЗС РФ продовжують запускати уночі, проте іншу частину запускають у бік України вдень, повідомили аналітики моніторингових телеграм-каналів

"Десь близько тижня ворог застосовує "нову" тактику: замість того щоб кидати сотні БпЛА десятками за раз у нічні хвилі, ту саму сотню розтягують на добу", — йдеться у повідомленні.

Монітори уточнили, що цілодобова присутність ворожих дронів у повітряному просторі Україні стала можливою завдяки прогресу у масовому виробництві Росією "Гербер" і подібних БпЛА, які можуть нести як корисне навантаження у вигляді вибухових елементів, так і розвідувальне обладнання.

"Це спрямовано як на виснаження, так і на неочікуваність атаки. Якщо раніше це майже завжди були нічні атаки, то зараз намагання атакувати енергетику й інші об'єкти почали відбуватися вранці та вдень", — зазначили аналітики.

Вони підкреслили, що росіяни продовжують тестувати нові тактики та схеми обстрілу українських міст

"Судячи з тієї інформації, яка надходить, ворог продовжує розширювати кількість точок запуску ударних БпЛА, що призводитиме до більшої кількості одночасно запущених БпЛА у повітрі. Потрібне ефективне залучення як FPV-перехоплювачів, так і робота з точками запуску", — наголосили монітори.

Пост моніторів Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 вересня Рустем Умєров повідомив. що Росія продовжить нарощувати удари з використанням дронів-камікадзе, а також балістичних і крилатих ракет по Україні.

Фокус також писав про те, що в ЗСУ радять киянам готуватись до атак великих FPV-дронів.