Готують котел: бійці ЗСУ беруть в оточення півтори тисячі російських окупантів, — аналітик

Збройні сили України можуть загнати в котел близько півтори тисячі російських солдатів на Добропільському напрямку. Там вже вдалось деокупувати сім населених пунктів.

Related video

Щоб не попасти в оперативне оточення росіяни намагаються підтягнути власні резерви, заявив в коментарі телеканалу FREEДОМ військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

"Сили оборони України проводять ряд контрнаступальних дій, які свідчать про можливість створення вже оперативного оточення для російських військовослужбовців. У можливому котлі може опинитися до півтори тисячі російських військовослужбовців. Щоб не дозволити Силам оборони України замкнути цей котел, російські окупанти намагаються завдавати зустрічні удари, а також підтягують свої резерви", — сказав Снєгирьов.

Він уточнив, що ситуація на Добропільському напрямку стабілізується, а підрозділи ЗСУ вже деокупували сім населених пунктів, внаслідок чого звільнено близько 180 квадратних кілометрів території.

За словами Снєгирьова, в районі Покровська в українських захисників також є тактичні успіхи, зокрема, звільнені два села — Новоекономічне та Удачне, що не дозволяє окупантам взяти під контроль трасу Покровськ — Павлоград.

"Успішний контрнаступ на Покровському напрямку, а це удар був на випередження, дозволив зірвати плани російських окупантів щодо передислокації оперативних резервів на Новопавлівський напрямок, щоб здійснити прорив вглиб Дніпропетровської області. Тобто Покровсько-Добропільський напрямок зірвав також плани противника щодо розширення географії театру бойових дій коштом Дніпропетровської області", — пояснив аналітик.

Покровсько-Добропільський напрямок Фото: скриншот

Він підкреслив, що щоденні втрати ЗС РФ на обох напрямках фронту становлять від 500 до 700 солдатів.

"Зірвані плани російського політичного керівництва використовувати російський наступ на цій ділянці фронту як елемент політичного тиску і на США, і на Україну. Саме це і дозволило українському президенту заявити, що після його зустрічі з Трампом Сполучені Штати переглянули ставлення до характеру бойових дій в Україні, зокрема на Покровському напрямку. Багато в чому зміна риторики Трампа пов’язана саме з успішними діями української армії на даному напрямку", — наголосив Снєгирьов.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ розповів, як змінять ситуацію на фронті ракети Tomahawk.

Фокус також писав про те, що РФ використовує нову тактику для ударів по Україні "шахедами".