Повернули позиції: Сили оборони контратакували у двох областях, — ISW

Збройні сили України просунулися на півночі Сумської та на заході Запорізької області. За оцінками аналітиків, українські бійці нещодавно повернули позиції біля Кіндратівки та Андріївки на Сумщині та біля Малої Токмачки на Запоріжжі, тоді як росіяни на цих ділянках фронту не досягали успіхів.

Про просування Сил оборони йдеться у звіті щодо війни в Україні від американського Інституту вивчення війни ISW за 27 вересня. За даними аналітиків, українські війська просунулися на півночі Сумської області та на заході Запорізької.

В Сумській області, згідно з опублікованими 26 вересня геолокаційними відеозаписами, Сили оборони України повернули позиції на північ від обласного центру — на північний схід від Кіндратівки. Крім того, за інформацією російських мілблогерів, українські захисники контратакували на північ від Сум біля Андріївки.

Ситуація в Сумській області станом на 27 вересня за даними ISW Фото: ISW

Росіяни 27 вересня продовжували наступальні операції на сході Запорізької області, проте успіхів не досягли. Своєю чергою українські війська просунулися на захід області та, згідно з опублікованими 22 вересня геолокаційними відеозаписами, повернули позиції на південь від Малої Токмачки (на південний схід від Оріхова).

Ситуація в Запорізькій області станом на 27 вересня за даними ISW Фото: ISW

У звіті за 28 вересня з посиланням на російські джерела аналітики ISW пишуть, що Сили оборони здійснили контратаку на північний захід від Сум біля Степного, а також біля Андріївки, Олексіївки та Кіндратівки (на північ від обласного центру).

На заході Запорізької області 28 вересня окупанти продовжували наступальні операції, але не змогли досягти підтвердженого прогресу.

Війна в Україні: що відомо про ситуацію на фронті

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов 27 вересня розповідав, що ЗСУ беруть в оточення півтори тисячі росіян на Добропільському напрямку.

У DeepState 26 вересня повідомляли про фіксацію ЗС РФ у центрі Куп'янська. За даними аналітиків, окупанти збільшують присутність на цій ділянці фронту в надії захопити місто.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте 28 вересня заявляв, що війна в Україні, найімовірніше, завершиться шляхом переговорів, але українці мають бути захищені після підписання мирної угоди.