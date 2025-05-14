2 секунды на обнаружение врага: Минобороны рассказало о новых технологиях на фронте

Министерство обороны представило боевую систему DELTA и рассказало об эффективности использования на войне искусственного интеллекта на примере ИИ-платформы Avengers. В частности, платформа обнаруживает 70% вражеской техники на видеостримах. На обнаружение единицы техники в Avengers уходит всего 2,2 секунды.

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Свои разработки ведомство показало на крупнейшей конференции по безопасности в Великобритании London Defence Conference.

"Мы создали систему, где дроны в воздухе, на земле и на море работают вместе, нанося точные удары в реальном времени. Боевая система DELTA дает нашим воинам ситуационную осведомленность и возможность координировать действия за считанные минуты. Так мы воюем умнее", — сказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Она отметила, что один из главных факторов современной войны — это технологическое преимущество на поле боя. По словам представительницы министерства, дроны меняют правила игры даже с противником, который преобладает в живой силе и технике. Важным является не только использование дронов или других беспилотных аппаратов, но и экосистема, которая стоит за ними.

В ведомстве отметили, что конференция была основана в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину с целью повышения значимости и видимости обороны и безопасности в условиях глобальных угроз. Во время нынешней конференции украинская делегация также приняла участие в нескольких панельных дискуссиях, посвященных глобальной безопасности Европы.

Напомним, недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины наземный роботизированный комплекс "Спайдер". Его вес — чуть более 50 кг, при этом может перевозить вдвое больше своего веса груза.

Добавим, что волонтеры из UArmyHelp разработали новый вариант переносного комплекса для ведения РЭР на базе SDR и мини ПК с монитором. Комплекс получился сравнительно недорогим и практичным.