Украинские волонтеры разработали вариант переносного комплекса РЭР на базе SDR и мини ПК с монитором

Волонтеры из UArmyHelp разработали новый вариант переносного комплекса для ведения РЭР на базе SDR и мини ПК с монитором. В состав комплекса входит механизм управления направлением антенны и видео-модуль. Комплекс получился сравнительно недорогим и практичным.

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Кратким обзором текущих наработок разработке комплекса радиоэлектронной разведки SpectroZvir REV2 волонтеры поделились в сети.

В состав многофункционального комплекса РЕР SpectroZvir REV2 входит механизм управления направлением антенны и видео-модуль. Компоненты комплекса — блок, набор различных антенн, универсальное крепление для тепловизора или другого оптического устройства, подушки с кабелями и блок для зарядки основного модуля. Комплекс состоит из 2 частей — основной кейс с компьютером и кейс с дополнительным модулем. Переносится он в рюкзаке.

На внешней части кейс имеет выход для питания дополнительных модулей, разъемы, видеовход для камер видеонаблюдения и вход для зарядки. Авторские права на свою разработку они зарегистрировали и передали в собственность МО для дальнейшего масштабирования.

"Комплектация состоит из двух основных частей — это основной кейс с мини-компьютером и вторая часть это — кейс, в котором размещены дополнительные модули. Для удобства транспортировки средство размещено в специальной разработанной к нему переноске. Основной блок этого модуля — набор различных антенн, также есть универсальное крепление, на которое можно установить тепловизор или какое-то другое оптическое устройство", — рассказал один из разработчиков.

Основным и главным компонентом комплекса радиоэлектронной разведки является отдельный кейс, в котором размещены компьютер, SDR-платы и программное обеспечение. На нем есть разъем HDMI для вывода изображения, видеовход с видеомодуля или камеры видеонаблюдения и вход для зарядки. После включения загрузка программного обеспечения происходит автоматически, единственное что нужно — нажать кнопку "старт". Автономность работы комплекса до 15 часов.

Разработчики заявили, что готовы помочь и учесть рекомендации и пожелания в дальнейшей модернизации.

Напомним, что несколько подразделений Сил обороны Украины получили беспилотники "Сыч". Они способны работать как днем, так и ночью, преодолеть до 150 км, чтобы обнаружить перемещение вражеской техники и личного состава, а также отработать по обнаруженным целям.

Также сообщалось, что бойцы 65 механизированной бригады "Великий Луг" готовят к выходу на линию фронта наземный дрон "Гном". Это уже второй месяц тестов — перед тем военные попросили производителя заменить на "Гноме" колеса, а сами улучшили систему креплений для оружия и антенны.