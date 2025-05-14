Українські волонтери розробили варіант переносного комплексу РЕР на базі SDR та міні ПК з монітором

Волонтери з UArmyHelp розробили новий варіант переносного комплексу для ведення РЕР на базі SDR та міні ПК з монітором. В склад комплексу входить механізм керування напрямом антени та відео-модуль. Комплекс вийшов порівняно недорогим і практичним.

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Коротким оглядом поточних напрацювань розробці комплексу радіоелектронної розвідки SpectroZvir REV2 волонтери поділилися в мережі.

В склад багатофункціонального комплексу РЕР SpectroZvir REV2 входить механізм керування напрямом антени та відео-модуль. Компоненти комплексу — блок, набір різних антен, універсальне кріплення для тепловізора або іншого оптичного пристрою, подушки з кабелями і блок для заряджання основного модулю. Комплекс складається з 2 частин — основний кейс з комп'ютером і кейс з додатковим модулем. Переноситься він у рюкзаку.

На зовнішній частині кейс має вихід для живлення додаткових модулів, роз'єми, відеовхід для камер відеоспостереження та вхід для заряджання. Авторські права щодо своєї розробки вони зареєстрували і передали у власність МО для подальшого масштабування.

"Комплектація складається з двох основних частин — це основний кейс з мінікомп'ютером і друга частина це — кейс, в якому розміщено додаткові модулі. Для зручності транспортування засіб розміщено в спеціальній розробленій до нього переносці. Основний блок цього модулю — набір різних антен, також є універсальне кріплення, на яке можна встановити тепловізор або якийсь інший оптичний пристрій", — розповів один із розробників.

Основним і головним компонентом комплексу радіоелектронної розвідки є окремий кейс, в якому розміщені комп'ютер, SDR-плати та програмне забезпечення. На ньому є роз'єм HDMI для виводу зображення, відеовхід з відеомодулю або камери відеоспостереження та вхід для заряджання. Після включення завантаження програмного забезпечення відбувається автоматично, єдине що потрібно — натиснути кнопку "старт". Автономніcть роботи комплексу до 15 годин.

Розробники заявили, що готові допомогти і врахувати рекомендації та побажання у подальшій модернізації.

Нагадаємо, що кілька підрозділів Сил оборони України отримали безпілотники "Сич". Вони здатні працювати як удень, так і вночі, здолати до 150 км, щоб виявити переміщення ворожої техніки та особового складу, а також відпрацювати по виявлених цілях.

Також повідомлялося, що бійці 65 механізованої бригади "Великий Луг" готують до виходу на лінію фронту наземний дрон "Гном". Це вже другий місяць тестів — перед тим військові попросили виробника замінити на "Гномі" колеса, а самі покращили систему кріплень для зброї та антени.