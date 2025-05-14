2 секунди на виявлення ворога: Міноборони розповіло про нові технології на фронті

Міністерство оборони презентувало бойову систему DELTA та розповіло про ефективність використання на війні штучного інтелекту на прикладі ШІ-платформи Avengers. Зокрема, платформа виявляє 70% ворожої техніки на відеострімах. На виявлення одиниці техніки в Avengers йде всього 2,2 секунди.

Related video

Свої розробки відомство показало на найбільшій конференції з безпеки у Великій Британії London Defence Conference.

"Ми створили систему, де дрони в повітрі, на землі й на морі працюють разом, завдаючи точних ударів у реальному часі. Бойова система DELTA дає нашим воїнам ситуаційну обізнаність і можливість координувати дії за лічені хвилини. Так ми воюємо розумніше", – сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що один із головних чинників сучасної війни — це технологічна перевага на полі бою. За словами представниці міністерства, дрони змінюють правила гри навіть з противником, який переважає в живій силі та техніці. Важливим є не лише використання дронів чи інших безпілотних апаратів, а й екосистема, яка стоїть за ними.

У відомстві відмітили, що конференція була заснована у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну з метою підвищення значущості та видимості оборони й безпеки в умовах глобальних загроз. Під час нинішньої конференції українська делегація також взяла участь у кількох панельних дискусіях, присвячених глобальній безпеці Європи.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України наземний роботизований комплекс "Спайдер". Його вага — трохи більше ніж 50 кг, при цьому може перевозити вдвічі більше від своєї ваги вантажу.

Додамо, що волонтери з UArmyHelp розробили новий варіант переносного комплексу для ведення РЕР на базі SDR та міні ПК з монітором. Комплекс вийшов порівняно недорогим і практичним.