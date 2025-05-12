Маневрений і компактний: ЗСУ отримають нового робота "Спайдера", що він вміє

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України наземний роботизований комплекс "Спайдер".

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Про це повідомили на сайті оборонного відомства 12 травня.

Наземний роботизований комплекс "Спайдер" — розробка команди українських інженерів. Створюючи його, вони врахували практичний бойовий досвід українських захисників.

Комплекс має модифікації для виконання різних завдань. Він може забезпечувати логістику та виконувати ряд деяких інженерних завдань.

Враховуючи побажання військових, розробники знайшли технологічне рішення для збільшення дальності управління платформами цього НРК.

"Спайдер" має компактні розміри – у кузові військового пікапа поміщається 2 роботи. Його вага — трохи більше ніж 50 кг. При цьому може перевозити вдвічі більше від своєї ваги вантажу.

"Спайдер" має чотири двигуни, що підвищує мобільність та витривалість його в бойових умовах.

"Особливістю роботизованих платформ є їхня маневреність та простота у керуванні, здатність працювати у зоні дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби, виконувати складні маневри в обмеженому просторі. "Спайдери" динамічно долають крутосхили, можуть рухатись з креном. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху", — зазначили в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, що раніше в Україні приступив до розмінування новий роботизований комплекс "Змій". Він здатний за день обстежити понад 2,5 га площі, дешевий та витримує підрив протитанкових мін.