Маневренный и компактный: ВСУ получат нового робота "Спайдера", что он умеет

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины наземный роботизированный комплекс "Спайдер".

Related video

Об этом сообщили на сайте оборонного ведомства 12 мая.

Наземный роботизированный комплекс "Спайдер" — разработка команды украинских инженеров. Создавая его, они учли практический боевой опыт украинских защитников.

Комплекс имеет модификации для выполнения различных задач. Он может обеспечивать логистику и выполнять ряд некоторых инженерных задач.

Учитывая пожелания военных, разработчики нашли технологическое решение для увеличения дальности управления платформами этого НРК.

"Спайдер" имеет компактные размеры — в кузове военного пикапа помещается 2 робота. Его вес — чуть больше 50 кг. При этом может перевозить вдвое больше своего веса груза.

"Спайдер" имеет четыре двигателя, что повышает мобильность и выносливость его в боевых условиях.

"Особенностью роботизированных платформ является их маневренность и простота в управлении, способность работать в зоне действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы, выполнять сложные маневры в ограниченном пространстве. "Спайдеры" динамично преодолевают крутые склоны, могут двигаться с креном. Заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения", — отметили в Министерстве обороны.

Напомним, что ранее в Украине приступил к разминированию новый роботизированный комплекс "Змей". Он способен за день обследовать более 2,5 га площади, дешевый и выдерживает подрыв противотанковых мин.