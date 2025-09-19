В Купянске сложная ситуация: ВС РФ проникают трубами, бьют КАБами и артиллерией (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации и дальше пытаются перебраться на правый берег реки Оскол для наступления на Купянск. Ситуация в городе остается сложной: защитники бьют HIMARS по трубе, по которой пробирается враг, но достают не всех.

Украинские военные держат оборону в Купянске, в котором до сих пор находятся местные жители, рассказал представитель 10 армейского корпуса ВСУ, ВС РФ обстреливают город авиабомбами и артиллерией, пытаясь разрушить логистику. Тем временем бойцы затопили трубу, по которой враги перебирались на правый берег реки Оскол.

Наступление на Купянск — 10 корпус ВСУ о ситуации по состоянию на 19 сентября

Информация о событиях в Купянске появилась утром 19 сентября. Представитель 10 АК ВСУ объяснил, что город остается стратегической целью ВС РФ. Выяснилось, что россияне накапливаются в районе Радьковки и Голубовки. Ранее они использовали трубу газопровода Шебелинка-Астровольск: по выходу били HIMARS, но не всегда удавалось полностью обезвредить опасность. Некоторые из российских военных успевали забежать между деревьев, слышно на видео 10 армейского корпуса. Со временем трубу затопили, но противник начал форсировать реку Оскол другими способами — на лодках. По точкам высадки ВСУ били артиллерией, минометами и FPV-дронами.

В городе до сих пор есть местные жители, и это несколько мешает украинским защитникам, пояснил представитель 10 АК ВСУ. На видео, обнародованном военными, видим развалившиеся дома в Купянске, взорванные машины, поваленные столбы. Военные также показали, как попадают по берегу Оскола, на который высадились россияне, и как выслеживают диверсантов на улицах частной застройки.

"Ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Город — стратегическая цель для врага. Боевые действия динамичные — распространять утверждение об их "полном контроле" — преждевременно", — подытожили в 10 армейском корпусе.

Наступление на Купянск — что происходит

На карте боевых действий DeepState последние изменения ситуации в Купянске показали 17 сентября. Согласно данным аналитиков, российских военных заметили на северо-западных и северных окраинах города. От "красной" зоны до центра — около 1 км. Кроме того, тогда же состоялось трехкилометровое продвижение ВС РФ восточнее в районе села Петропавловка, свидетельствуют данные DeepState.

Наступление на Купянск — ситуация по состоянию на 17 сентября Фото: DeepState

Согласно данным командования, за прошедшие сутки на Купянском направлении состоялось лишь восемь атак ВС РФ. На карте Генштаба город — под полным контролем Сил обороны.

Отметим, 18 сентября Фокус собрал информацию о наступлении РФ на Купянск. Украинские военные рассказали о затоплении трубы, а аналитики — о продвижении россиян в центр города.

