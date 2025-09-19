У Куп'янську складна ситуація: ЗС РФ проникають трубами, б'ють КАБами та артилерією (відео)

Збройні сили Російської Федерації й далі намагаються перебратись на правий берег ріки Оскіл для наступу на Куп'янськ. Ситуація у місті залишається складною: оборонці б'ють HIMARS по трубі, якою пробирається ворог, але дістають не усіх.

Українські військові тримають оборону в Куп'янську, у якому досі перебувають місцеві жителі, розповів представник 10 армійського корпусу ЗСУ, ЗС РФ обстрілюють місто авіабомбами та артилерією, намагаючись зруйнувати логістику. Тим часом бійці затопили трубу, якою вороги перебирались на правий берег річки Оскіл.

Наступ на Куп'янськ - 10 корпус ЗСУ про ситуацію станом на 19 вересня

Інформація про події в Куп'янську з'явилась зранку 19 вересня. Речник 10 АК ЗСУ пояснив, що місто залишається стратегічною ціллю ЗС РФ. З'ясувалось, що росіяни накопичуються у району Радьківки та Голубівки. Раніше вони використовували трубу газогону Шебелинка-Астровольськ: по виходу били HIMARS, але не завжди вдавалось повністю знешкодити небезпеку. Дехто з російських військових встигав забігти між дерев, чути на відео 10 армійського корпусу. З часом трубу затопили, але противник почав форсувати річку Оскіл іншими способами — на човнах. По точках висадки ЗСУ били артилерією, мінометами та FPV-дронами.

У місті досі є місцеві жителі, і це дещо заважає українським оборонцям, пояснив речник 10 АК ЗСУ. На відео, оприлюдненому військовими, бачимо розвалені будинки в Куп'янську, підірвані машини, повалені стовпи. Військові також показали, як влучають по берегу Осколу, на який висадились росіяни, та як вистежують диверсантів на вулицях приватної забудови.

"Ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою. Місто — стратегічна ціль для ворога. Бойові дії динамічні — поширювати твердження про їх "повний контроль" — передчасно", — підсумували у 10 армійському корпусі.

Наступ на Куп'янськ — що відбувається

На карті бойових дій DeepState останні зміни ситуації в Куп'янську показали 17 вересня. Згідно з даними аналітиків, російських військових помітили на північно-західних та північних околицях міста. Від "червоної" зони до центру — близько 1 км. Крім того, тоді ж відбулось трикілометрове просування ЗС РФ східніше у районі села Петропавлівка, свідчать дані DeepState.

Наступ на Куп'янськ - ситуація станом на 17 вересня Фото: DeepState

Згідно з даними командування, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку відбулось лише вісім атак ЗС РФ. На карті Генштабу місто — під повним контролем Сил оборони.

Зазначимо, 18 вересня Фокус зібрав інформацію про наступ РФ на Куп'янськ. Українські військові розповіли про затоплення труби, а аналітики — про просування росіян в центр міста.

