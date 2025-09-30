Серая территория между ВСУ и ВС РФ: как FPV переформатировали килзону на востоке Украины (инфографика)

Вооруженные силы Украины и Вооруженные силы Российской Федерации по обе стороны от фронта образовали опасную зону общей шириной до 40 км. На этой "серой" территории не спрячутся пушки, но здесь все же могут работать минометы и иногда танки.

Related video

Засилье дронов на войне Российской Федерации перекроило фронт, свидетельствует инфографика портала "Тексты". Аналитики объяснили, что вдоль линии боев можно выделить две области. Ближе всего к линии соприкосновения — "килзона" шириной от 500 м до 6-7-10 км (в каждую сторону): здесь смертельная опасность для солдат, поэтому они прячутся в норах и тайниках. Далее идет "серая зона" шириной до 20-30 км: здесь можно находиться, но есть большие риски попасть под удар БпЛА, которые охотятся за логистикой и военной техникой противника, говорится в материале.

На портале создали инфографику, на которой показали структуру "серой зоны" и "килзоны", сформированных под влиянием дронов — FPV-коптеров и FPV-крыльев (БпЛА самолетного типа). На изображении выделено условных три полосы — по степени опасности и возможностям средств поражения.

1 зона расположена непосредственно на передней линии — это "килзона" с норами, в которых прячут военные, и минными заграждениями. Норы — это небольшие ответвления от окопов, которые пытаются скрыть под кустами и деревьями. В тайниках — один, реже два, входа. Количество людей, которые могут поместиться, — 1-3 человека на площади 2-4 кв. м. Украинские военные находятся в таких укрытиях, удерживая позиции и опасаясь сбросов с дронов. Между тем цель россиян — пробраться на эти позиции: этим они и занимаются во время штурмов. Кроме того, укрытиями могут стать погреба, подвалы или остатки зданий.

2 зона — полоса, в которой ставят окопные средства РЭБ, точки старта коптерных БпЛА, также могут находиться минометы, танки, прицепная артиллерия, установки РЭБ. Ширина этой зоны — по 12-15 км в каждую сторону от передней линии.

3 зона — полоса на 20 км и более. На указанном расстоянии могут работать САУ и РСЗО, но при этом следует помнить о работе разведывательных дронов противника, которые следят за подъездными путями, то есть — за логистикой.

Война РФ — как устроена серая зона и килзона в 2025 году Фото: Texty.org.ua.

Война РФ — логистика и эвакуация

В описании инфографики уточняется, как устроена "серая зона", которая, например, проходит по населенному пункту или открытой местности. Здесь есть колючая проволока "егоза", тонкая проволока "путанка", рыболовные сети и нити оптоволокна, зигзагообразные окопы и траншеи, руины домов, выжженные лесопосадки и поля, взорванная военная техника и легковые автомобили или мотоциклы, остатки мебели, посуды, различных гражданских вещей. Указывается, что невозможно увидеть какую-то конкретную линию разграничения — есть "зона смешанных позиций и хаоса разная, и ее границы постоянно меняются".

Выяснилось, что бойцам ВСУ приходится использовать дроны различного типа для поставки боеприпасов для автоматов, ручных пулеметов и гранатометов и эвакуации раненых. Из-за постоянной угрозы дронов иногда приходится проходить 1-7 км от линии высадки до позиций. Затем могут появиться проблемы с ротацией, и тогда тяжелые коптеры сбрасывают по 10-20 кг снаряжения, а наземные роботизированные комплексы вывозят раненых.

Отметим, в мае тогдашний командующий 414-й бригады беспилотных систем Роберт Бровди рассказал о результативности работы подразделения на линии фронта. Офицер заявил, что соотношение потерь — один к 500.

Напоминаем, военные раскрыли, как изменится линия фронта в 2025 году, и объяснили, почему это будет фронт "без пехоты". Между тем осенью 2025 года появилась колонка экс-командующего ВСУ Валерия Залужного, который озвучил, в каком направлении будет развиваться технологическая война.