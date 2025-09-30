Сіра територія між ЗСУ та ЗС РФ: як FPV переформатували кілзону на сході України (інфографіка)

Збройні сили України та Збройні сили Російської Федерації по обидва боки від фронту утворили небезпечну зону загальною шириною до 40 км. На цій "сірій" території не сховаються гармати, але тут все ж можуть працювати міномети та інколи танки.

Related video

Засилля дронів на війні Російської Федерації перекроїло фронт, свідчить інфографіка порталу "Тексти". Аналітики пояснили, що вздовж лінії боїв можна визначити дві області. Найближче до лінії зіткнення — "кілзона" шириною від 500 м до 6-7-10 км (у кожен бік): тут смертельна небезпека для солдатів, тому вони ховають у норах та схованках. Далі іде "сіра зона" шириною до 20-30 км: тут можна перебувати, але є великі ризики потрапити під удар БпЛА, які полюють за логістикою та військовою технікою противника, ідеться у матеріалі.

На порталі створили інфографіку, на якій показали структуру "сірої зони" та "кілзони", сформованих під впливом дронів — FPV-коптерів та FPV-крил (БпЛА літакового типу). На зображенні виділено умовних три смуги — за ступенем небезпеки та можливостями засобів ураження.

1 зона розташована безпосередньо на передній лінії — це "кілзона" з норами, у яких ховають військові, та мінними загородженнями. Нори — це невеликі відгалуження від окопів, які намагаються приховати під кущами та деревами. У схованках — один, рідше два, входи. Кількість людей, які можуть поміститись, — 1-3 особи на площі 2-4 кв. м. Українські військові перебувають в таких укриттях, утримуючи позиції та остерігаючись скидів з дронів. Тим часом мета росіян — пробратись на ці позиції: цим вони і займаються під час штурмів. Крім того, укриттями можуть стати погреби, підвали чи залишки будівель.

2 зона — смуга, у якій ставлять окопні засоби РЕБ, точки старту коптерних БпЛА, також можуть перебувати міномети, танки, причепна артилерія, установки РЕБ. Ширина цієї зони — по 12-15 км у кожен бік від передньої лінії.

3 зона — смуга на 20 км та більше. На вказаній відстані можуть працювати САУ та РСЗВ, але при цьому слід пам'ятати про роботу розвідувальних дронів противника, які стежать за під'їзними шляхами, тобто — за логістикою.

Війна РФ - як влаштована сіра зона та кілзона у 2025 році Фото: Texty.org.ua.

Війна РФ — логістика та евакуація

У описі інфографіки уточнюється, як влаштована "сіра зона", яка, наприклад, проходить населеним пунктом чи відкритою місцевістю. Тут є колючий дріт "єгоза", тонший дріт "путанка", рибальські сіті та нитки оптоволокна, зигзагоподібні окопи й траншеї, руїни будинків, випалені лісопосадки та поля, підірвана військова техніка та легкові автівки чи мотоцикли, рештки меблів, посуду, різних цивільних речей. Вказується, що неможливо побачити якусь конкретну лінію розмежування — є "зона змішаних позицій і хаосу різна, і її межі постійно змінюються".

З'ясувалось, що бійцям ЗСУ доводиться використовувати дрони різного типу для постачання боєприпасів для автоматів, ручних кулеметів і гранатометів та евакуації поранених. Через постійну загрозу дронів інколи доводиться проходити 1-7 км від лінії висадки до позицій. Потім можуть з'явитись проблеми з ротацією, і тоді важкі коптери скидають по 10-20 кг спорядження, а наземні роботизовані комплекси вивозять поранених.

Зазначимо, у травні тодішній командувач 414-ї бригади безпілотних систем Роберт Бровді розповів про результативність роботи підрозділу на лінії фронту. Офіцер заявив, що співвідношення втрат — один до 500.

Нагадуємо, військові розкрили, як зміниться лінія фронту у 2025 році, і пояснили, чому це буде фронт "без піхоти". Тим часом восени 2025 року з'явилась колонка екскомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який озвучив, у якому напрямку розвиватиметься технологічна війна.