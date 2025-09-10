Топливный кризис в РФ усиливается: бензина нет уже в 10 регионах, подробности (фото, видео)

Перебои с поставками топлива наблюдаются уже более чем в 10 субъектах РФ. Отмечается, что сначала нехватку топлива ощущали на Дальнем Востоке и в Саратовской области, но теперь — и в центральных регионах России, а также на оккупированных территориях. Но в РФ нехватку бензина объясняют туристами и сельхозработами, а не ударами ВСУ по НПЗ.

Теперь о дефиците и вынужденной приостановке работы независимых АЗС сообщают в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и в оккупированном Крыму. Владельцы местных сетей говорят, что некоторые НПЗ не отгружают 92-й и 95-й бензины уже несколько недель, пишет росСМИ "Известия".

В Казани тоже нет бензина

Основной причиной называют "сезонное повышение спроса на топливо и рост активности туризма".

"Негативно влияют на ситуацию и растущие цены на бензин в опте, отмечают эксперты", — пишут росСМИ, не упоминая при этом удары ВСУ по российским НПЗ, как основную причину.

Где в РФ наблюдаются проблемы с бензином

"На российском рынке топлива, действительно, наблюдаются определенные сложности. В первую очередь сейчас это нехватка высокооктановых бензинов, которая обусловлена системным дисбалансом между производственными возможностями и существующим спросом, фактором сезонности и рядом иных причин. Поступает информация о перебоях с поставками на АЗС в ряде регионов, что может приводить в том числе к закрытию заправок", — сказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

Сначала перебои с бензином начались на Дальнем Востоке РФ Фото: Соцсети

По его словам, это в первую очередь касается Центральной России, юга страны, Поволжья и Дальнего Востока. Случаи локального дефицита бензина были зафиксированы в более 10 субъектах РФ, отметили в НТС.

Баженов сообщил, что его коллеги столкнулись с перебоями в поставках 92-го и 95-го бензинов, что повлекло "временную" приостановку работы ряда заправочных станций.

"Кто-то не работает "от бензовоза до бензовоза", кто-то "замотал пистолеты" уже длительное время. В целом уже несколько недель ряд АЗС не могут получить отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). О проблемах с поставками топлива сообщают участники рынка все большего числа регионов", — уточнила член Российского топливного союза (РТС), управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

Проблемы с бензином в оккупированном Крыму

Проблемы коснулись не только российских регионов, но и оккупированных территорий, например Крыма. А в Луганске бензин начали сливать из припаркованных машин.

Почему в России нет бензина — что говорят росСМИ

Но в РФ проблемы с бензином объясняют по-разному. Например, в Приморье и других регионах Дальнего Востока бензина нет, потому что якобы стало больше туристов и НПЗ стали выпускать меньше топлива.

"Изначально проблема нехватки топлива носила локальный характер, но теперь можно говорить о том, что география расширяется: все больше регионов России сталкиваются с дефицитом", — отметил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы РФ Дмитрий Тортев, но не объяснил, что же случилось. Зато сообщил, что тенденция начиналась с южных и наиболее отдаленных регионов России, постепенно распространяясь по европейской части страны.

Проблемы с бензином в 10 регионах РФ Фото: Соцсети

"В августе-сентябре традиционно наблюдается сезонный рост спроса на топливо: из-за пика отпусков, активных поездок на автомобилях и сельхозработ увеличивается потребление бензина", — пояснил Дмитрий Тортев.

Оказывается, причинами обострившегося топливного кризиса на Дальнем Востоке РФ стали отсутствие "должного количества мощностей по переработке и дорогая логистика".

"Биржевая стоимость бензина АИ-95 в Приморье с начала июня выросла на 30%, превысив 100 тыс. рублей за тонну. При этом объемы биржевых продаж с двух НПЗ, откуда идут основные поставки бензина в регион, — Комсомольского и Ангарского, за это же время снизились на 25–57%", — пояснили журналисты "Известий".

Во Владивостоке бензина нет Фото: Соцсети

По их словам, в начале сентября 2025 года стоимость 95-го бензина на бирже достигла исторического максимума. По итогам торгов 3 сентября цена АИ-95 с поставкой в европейскую часть России достигла рекордных 82,3 тыс. рублей за тонну. Марка АИ-92 достигла в цене более 70,6 тыс. рублей. По состоянию на 9 сентября АИ-95 торговался по 79 тыс., АИ-92 — по 71,8 тыс. рублей соответственно, о чем свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Источник сообщил, что желающих купить топливо на бирже — больше тысячи, а предлагаемые на отдельных базисах объемы крайне малы. Сегодня установлен норматив для нефтяников — 15% бензина от общего объема производства. В результате все партии распродаются мгновенно, а покупают их единицы. Нефтяным компаниям зачастую выгоднее продавать свой товар за рубеж, так что "идея повысить нормативы поддержки у крупного бизнеса не вызывает".

И только топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода заявил, что дефицит топлива в регионах России имеет комплексные причины: "Сезонное повышение спроса — отпускной период и сельхозработы — действительно добавило давления на рынок, однако дополнительным фактором стали и атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы".

В оккупированном Луганске бензин отпускают по талонам Фото: Крым. Реалии

Российские эксперты считают, что решить дефицит можно только двумя способами: увеличить предложение или сократить спрос.

"Спрос естественным образом начнет спадать к концу сентября из-за сезонного фактора. При этом предложение на внутреннем рынке можно нарастить за счет активизации импорта или оперативного ремонта пострадавших НПЗ, поскольку запрет на экспорт уже действует", — сообщил источник.

Напомним, ранее стало известно, что украинские ударные дроны долетели до населенного пункта Пенкино Владимирской области и подожгли нефтеперекачивающую станцию "Второво" компании "Транснефть", которая качает дизельное топливо для Москвы.

Также стало известно, что в Краснодарском крае России вышел из строя Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Силы спецопераций (ССО) Украины и российские партизаны провели удачную атаку БПЛА в ночь на 7 сентября.